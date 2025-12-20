高雄聖誕生活節登場 周邊高捷站加派警力警戒

（中央社記者洪學廣高雄20日電）台北捷運台北車站與中山站外昨晚發生丟擲煙霧彈、隨機傷人案，為防模仿效應，且高雄「聖誕生活節」週末登場，警方在沿線捷運增派人力巡邏，鐵警局出動26名長槍警力在大眾運輸巡守。

高雄市政府警察局新興分局上午說明，「2025聖誕生活節」週末在高雄中央公園及玉竹商圈登場，適逢佳節人潮巔峰，警方為確保活動安全，並因應近期大眾運輸治安事件，特別針對活動會場及周邊捷運站體強化維安部署，展現維護治安與人身安全最高決心。

新興分局除針對高雄捷運中央公園站、美麗島站等重點轉乘與活動人潮較多出入口增派警力，更落實執行「高密度巡邏」與「場站聯防」機制。另勤務人員與站務人員強化聯繫，針對可疑人士主動辨識並即時排除，嚴防模仿效應，確保市民在搭乘捷運往返活動會場時，享有絕對安全保障。

新興分局補充，這次活動除原先交通管制人員，在中央公園1號與2號等人潮較多出入口已規劃警力巡守，建構立體防護網，並機動式進入到站體巡視，深入人潮密集處執勤。

此外，鐵路警察局高雄分局今天上午出動使用長槍執勤警力，合計26名，編排高鐵嘉義站2名、左營站2名、台南站2名，以及台鐵高雄車站8名、嘉義車站4名，其餘台鐵各站台南、新左營、屏東及枋寮車站各2名，各站區治安狀況平穩。（編輯：張雅淨）1141220