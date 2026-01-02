高雄聖誕生活節破百萬人次及二千二百萬元市集營收。（記者許正雄翻攝)

記者許正雄／高雄報導

南台灣最浪漫聖誕饗宴「二０二五高雄聖誕生活節」，從去年十一月廿八日起，位在中央公園的廿六公尺高聖誕樹「永恆星冠」點燈展開，將在本週末四日晚間十二點熄燈閉幕，為長達一個多月的高雄聖誕月劃下圓滿句點，已創下單月破百萬人次造訪的新紀錄，以及二千二百萬元的市集營收。

「高雄聖誕生活節」─「聚光成城，聖誕禮讚」光環境點亮中央公園後，每週末登場百攤特色市集以及「Golden公園大舞台」，廿五組超強卡司連唱五天的精彩策劃下，更成功擴大節慶人潮效應至鄰近百貨與商圈，青年消費族群顯著回流；「永恆星冠」聖誕樹、極光隧道、銀河光廊、糖果森林等十二組特色燈飾，每日傍晚五時卅至凌晨零時點燈更成功擴大節慶人潮效應。

高雄市經發局長廖泰翔表示，自一一二年起舉辦的「高雄聖誕生活節」，每年皆不斷創新，今年第三屆優化活動內容，首度將活動期間拉長為「聖誕月」，從親子溫馨的「中央聖誕小鎮」到熱血搖滾的「聖誕黃金週」，吸引超過百萬人次造訪，公私部門合作串聯商圈夜市與百貨公司，推出「心願放大」聖誕驚喜，大幅提升商圈夜市店家的參與度，也為後續的跨年、寒假與春節檔期提升消費動能。

新堀江商圈理事長楊翔茗表示，吸引大量年輕客群與外國遊客深入商圈巷弄，讓新堀江再度成為打卡熱點；中央公園商圈理事長林濬鴻指出，商圈逐漸嶄露商機，現代化的街區設計更吸引無數年輕人前來街拍攝影，帶動社群討論度，一起在這個冬季以嶄新商圈氣象迎接人潮；大統集團張銘池副總經理表示，公園周邊湧現大量參與賞燈民眾，帶動整體城市節慶氛圍，也同步提升鄰近商圈的人流表現。