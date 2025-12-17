高雄聖誕生活節週末加碼 Live Band、K-POP 點燃中央公園青春夜

配合高雄冬季指標活動「2025高雄聖誕生活節」，高雄市政府青年局於本週六、日（20、21日）在中央公園玉竹商圈推出雙日限定活動，結合「Merry Band Vibes」音樂展演與「Merry KPOP Night」即播即跳派對，並串聯經濟發展局「Merry 買你的市集」，透過音樂、舞蹈與街頭互動，為聖誕節慶注入滿滿青春能量，邀請市民相約中央公園，共度最熱鬧的聖誕週末。

↑圖說：「Merry Band Vibes」街頭展演由青年局「高速青春」音樂培育計畫歷屆培育樂團領軍，串聯校園熱音社團接力演出。（圖片來源：高雄市青年局提供）

廣告 廣告

青年局長林楷軒表示，青年局所屬的「雄校聯社團養成實驗室」設於中央公園玉竹商圈，長期作為學生與青年社團交流展演的重要基地。適逢聖誕生活節最後一個週末，特別串聯周邊市集資源，結合雄校聯最受歡迎的熱音、熱舞表演項目加碼演出，並邀請「高速青春—音樂培力計畫」歷屆培育樂團共同參與，讓節慶氛圍更加升溫。

週六下午5時至晚間8時30分登場的「Merry Band Vibes」，由「高速青春」培育樂團輪番上陣，「聽聽就好 Just Listen」、「津波 Tsunami」領軍開唱，並集結雄校聯校園音樂能量，福誠高中熱音社、道明中學民謠吉他社及小港高中熱音社接力演出，以青春樂聲點亮中央公園玉竹商圈，展現校園社團與城市街頭無縫接軌的音樂活力。

↑圖說：校園熱音社團傳遞校園音樂的青春能量。（圖片來源：高雄市青年局提供）

此外，「高速青春」歷屆培育樂團於週六全面動員同步開唱，「羊米人 YUMMY MAN」與「宇宙資料庫」登上高雄聖誕生活節中央公園主舞台，「鯊魚娃娃機 TOYSHARK」則於駁二大義倉庫 LIVE WAREHOUSE 小庫舉辦五週年專場，並邀請「BUTTER RIOT」擔任演出嘉賓，多場演出齊發，展現高雄青年樂團豐沛的創作能量，也凸顯青年局串聯展演舞台、培育城市音樂生態的成果。

↑圖說：「Merry KPOP Night」邀請喜愛K-POP的市民朋友於12月21日（日）齊聚中央公園玉竹商圈，隨節奏舞動共享城市夜晚的青春氛圍。（圖片來源：高雄市青年局提供）

週日晚間6時30分登場的「Merry KPOP Night」，將中央公園玉竹商圈化身大型K-POP音樂派對，現場播放超過百首人氣韓團歌曲，除有雄校聯學生熱舞社團輪番演出，也邀請民眾隨音樂即興起舞，讓街頭成為人人都能參與的動感舞台，為聖誕週末掀起最高潮。

青年局指出，透過音樂展演與街頭互動節目，不僅為青年創作者打造更多被看見的舞台，也讓市民在聖誕節慶氛圍中，感受高雄年輕世代源源不絕的創作能量，讓城市在歲末時節與青年一同發光。

更多品觀點報導

高雄洲際酒店響應粉紅十月 餐飲公益專案捐出逾一成營收助乳癌防治

國營事業唯一獲獎 臺灣港務公司再奪友善家庭職場殊榮

