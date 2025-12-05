高雄聖誕生活節重磅卡司全公布 25組超強陣容連續五日浪漫開唱

「二○二五高雄聖誕生活節」於十一月廿八日起於中央公園正式點燈，揭開南台灣最熱鬧聖誕盛宴；本屆活動亮點「聖誕黃金週-Golden公園大舞台」將於十二月廿至廿四日，首次連唱五天的超強卡司表演，創歷年之最。高市府經發局今（五）日正式公布完整卡司陣容，除了上週率先公佈的落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER以及鄭宜農，更邀請到韋禮安、Gummy B、洪佩瑜、傻子與白痴等二十五組超豪華陣容，將帶來旗艦級的聖誕大秀。(見圖)

經發局今(五)日說明，活動首日將由曾獲金音獎最佳嘻哈歌曲的新星Gummy B，以及呼聲極高的金曲獎最佳樂團落日飛車Sunset Rollercoaster領銜開場；Gummy B於日前發行專輯《更好》，講述參與節目和獲獎後的迷失及探尋，持續堆高自身作品層次的同時也創造了青年族群的共鳴，聲勢水漲船高；落日飛車Sunset Rollercoaster更是繼年初的《AAA》巡迴演唱會後，再度於高雄開唱，預計將再次掀起社群一陣旋風。

接著，更多實力派歌手與樂團也將接力登場，包含高雄子弟兵洪佩瑜、滅火器Fire EX.，指標性樂團-美秀集團、傻子與白痴、麋先生MIXER，金曲級歌手-韋禮安、鄭宜農、aDAN薛詒丹，以及近期於電視節目《樂團祭》展露頭角的庸俗救星、老貓偵探社、Blueburn等人氣新秀。

經發局廖泰翔局長表示，連續舉辦兩年的聖誕生活節，已經是高雄最溫馨熱鬧的冬日約定，今年度的音樂表演「浪漫加碼」直衝五天的聖誕黃金週，在「Golden公園大舞台」共二十五組精彩卡司，以及「Merry買你的市集」匯集來自高雄各大商圈、市集名攤及原民料理等，超過一百五十攤精彩饗宴。高雄希望邀請全台民眾於十二月南下過冬，歡樂浪漫直到跨年，每個夜晚都不冷場。

經發局補充，二○二五高雄聖誕生活節「Golden公園大舞台」將從十二月廿日下午四時開始於中央公園熱鬧開唱，並於平安夜十二月廿四日晚間感性收尾，絢爛奪目的燈光、目不暇給的市集，搭配時而奔放時而暖心的演出，儼然已成為每年高雄冬季最指標的盛會之一。更多活動資訊詳情請至活動官網(https://kaohsiung-christmas-party.tw)查詢。