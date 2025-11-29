高雄聖誕生活節開跑 黃金週開唱接力登場

記者李佩玲／綜合報導

「2025高雄聖誕生活節」正式開跑，其中備受期待的「聖誕黃金週」將於12月20日至24日登場，高雄市政府今（30）日公布首波卡司，包括落日飛車、滅火器、麋先生、美秀集團及鄭宜農等樂團與歌手，將連續5天呈現多元風格演出內容，打造南臺灣最大耶誕城市慶典。

高雄聖誕生活節今年在中央公園規劃12組特色燈飾，包括聖誕小屋、極光隧道、銀河光廊、糖果森林等沉浸式光影場景，營造宛如光之國度的節慶氛圍，每日17時30分至24時點燈，主燈區每30分鐘釋放煙霧與雪花飄落效果，搭配音樂燈光變化，讓民眾感受濃厚耶誕氣息，燈飾將展至明年1月4日。

廣告 廣告

為促進節慶消費動能，高市府同步推出市集與周邊商圈串聯活動，活動期間每週末舉辦「中央聖誕小鎮市集」，聖誕黃金週則安排「Golden公園大舞台」與「Merry買你的市集」等精采內容，吸引民眾進入市區感受高雄冬季最熱鬧的耶誕節慶魅力。

高雄市政府表示，今年聖誕黃金週音樂演出陣容強大，包括落日飛車、滅火器、麋先生、美秀集團及鄭宜農等指標性樂團與歌手，將接力開唱呈現多元風格演出內容，帶給市民最熱情浪漫的冬季音樂饗宴，後續將公布更多卡司與商圈加碼優惠。

高雄聖誕生活節今年在中央公園規劃12組特色燈飾。（高雄市政府提供）

中央公園變身浪漫夢幻的歐風耶誕小鎮。（高雄市政府提供）