高雄聖誕生活節開跑 黃金週開唱接力登場

記者李靜音/高雄報導

高雄最受矚目的冬季盛事「2025高雄聖誕生活節」正式啟動，中央公園點亮26公尺高的「永恆星冠」聖誕樹，宣告活動拉開序幕。高市府今年以「聚光成城．聖誕禮讚」為主題，自11月28日起連續三週末推出「中央聖誕小鎮市集」，備受期待的「聖誕黃金週」將於12月20日至24日接力開唱，打造南台灣最大聖誕城市慶典。

高市府表示，今年音樂演出陣容強大，首波公布金曲級卡司包括落日飛車 Sunset Rollercoaster、滅火器 Fire EX.、麋先生 MIXER、美秀集團及鄭宜農等指標性樂團與歌手，連續5天呈現多元風格演出內容，結合聖誕燈飾與城市魅力，帶給市民最熱情浪漫的冬季音樂饗宴。近期將陸續公布20組演出陣容，請民眾拭目以待。

廣告 廣告

為促進節慶消費動能，高市府同步推出市集與周邊商圈串聯活動，活動期間每週末舉辦「中央聖誕小鎮市集」，聖誕黃金週則安排「Golden公園大舞台」與「Merry買你的市集」等精彩內容，吸引民眾進入市區感受高雄冬季最熱鬧的聖誕節慶魅力。

今年中央公園規劃12組特色燈飾，包括聖誕小屋、極光隧道、銀河光廊、糖果森林等沉浸式光影場景，營造宛如光之國度的節慶氛圍，每日17:30至24:00點燈，主燈區每30分鐘釋放煙霧與雪花飄落效果，搭配音樂燈光變化，讓民眾感受濃厚聖誕氣息，燈飾將展至明（2026）年1月4日。

高市府指出，「2025高雄聖誕生活節」將一路延續至跨年後，除燈光藝術與舞台演唱外，後續將公布更多卡司與商圈加碼優惠，誠摯邀請全台遊客攜家帶眷到高雄，體驗城市慶典魅力。更多活動資訊將持續於官網更新，歡迎上網查詢（https://edbkcg.kcg.gov.tw/）。

中央公園迎接聖誕佳節，點亮26公尺高的「永恆星冠」光之聖誕樹，連續三週週末在中央公園舉辦「中央聖誕小鎮市集」，歡度聖誕月。(高雄市新聞局提供)

中央公園迎接聖誕佳節，連續三週週末在中央公園舉辦「中央聖誕小鎮市集」，歡度聖誕月。(高雄市新聞局提供)