高雄聖誕生活節首波卡司 四大樂團加鄭宜農連唱5天

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025高雄聖誕生活節今公布首波卡司，落日飛車、滅火器、美秀集團、麋先生及鄭宜農，連續5天接力開唱聖誕黃金週。

高雄聖誕生活節11/28在中央公園點燈26米高「永恆星冠聖誕樹」，正式揭開序幕，備受期待的「聖誕黃金週」將於12/20至12/24盛大展開，今公布首波卡司。

高市經發局宣布，聖誕黃金週邀請落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER以及鄭宜農，自週六(12月20日)接力開唱至週三平安夜(12月24日)，兼具浪漫與熱情的多元表演風格，將點燃南台灣規模最大的聖誕饗宴。

經發局長廖泰翔表示，高雄聖誕生活節年年獲得好評，去年4天活動湧破36萬人齊聚中央公園浪漫過節，市集總營業額破千萬，並成功帶動中央公園、新堀江、六合夜市等周邊商圈夜市商機。

今年第三屆將延續高雄不講武德慣例，除11/28起連續三週末「中央聖誕小鎮市集」，音樂活動擴大為連5天盛大舉辦，更邀請金曲樂團與大咖歌手精彩演出，讓無論是喜歡浪漫氛圍、熱血搖滾，或是迷幻詩意的樂迷，都能在中央公園找到屬於自己的「聖誕黃金時刻」！

後續尚有20多組驚喜卡司將於近期公布，5天璀璨陣容不容錯過，另有相關消費滿額優惠、商圈加碼活動等精喜彩蛋，將帶給大家最浪漫、最難忘的高雄聖誕，資訊詳情請至本局網站查詢https://edbkcg.kcg.gov.tw/。

