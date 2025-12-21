高雄聖誕生活節黃金週登場 首日破10萬人齊聚中央公園

南台灣最強聖誕活動「二○二五高雄聖誕生活節」廿日在中央公園正式登場「聖誕黃金週」音樂與市集；首日「Golden公園大舞台」由金曲樂團落日飛車Sunset Rollercoaster、Gummy B、無妄合作社等帶來音樂祭等級演出，落日飛車主唱國國大讚高雄「有愛、也有國際品味的城市」。此外，集結超過一百五十攤「Merry買你的市集」，匯集高雄三十大商圈代表攤與青創輔導名攤及主題原民料理，在「心願放大卡」雙重好康回饋加乘下，廣大消費人潮更延伸至鄰近六合夜市、新堀江、玉竹等各商圈，首日總計吸引超過十萬人潮到訪，成功促進高雄冬日節慶消費潮！(見圖)

主辦單位今(廿一)日說明，「金曲樂團」落日飛車擔任首日壓軸演出，今年甫推出全新專輯《QUIT QUIETLY》並舉辦專場巡演的他們，演出包括〈Blue Bird〉、〈Vanilla Villa〉、〈Burgundy Red〉、〈Piccolo〉等多首作品，並以翻唱任賢齊名曲〈我是一隻魚〉帶領全場萬人大合唱作為演出收尾，迷幻音色在中央公園聖誕樹前緩緩鋪展，展現獨有的高雄聖誕景緻；落日飛車主唱國國也在台上祝福全場，將音樂能量轉化為愛，並稱讚高雄是一座「有愛、也有國際品味的城市」。

高雄出身的創作歌手aDAN薛詒丹，今年九月推出第二張專輯《孤獨金魚圖鑑》，並帶來專輯中的〈金魚〉、〈Another Star〉等歌曲，aDAN 開心提到，能回從小到大熟悉的中央公園演出，是今年最幸福的聖誕禮物，並特別演唱經典聖誕曲〈Have Yourself a Merry Little Christmas〉將現場節慶氛圍加溫到滿。嘻哈歌手Gummy B也帶來今年甫推出的新專輯《更好》中〈DESERVE〉、〈ALL WELL〉、〈LOVE MYSELF〉等多首代表作，並於演唱最後一首〈LIGHT IN YOUR EYES〉前，針對近日社會發生的遺憾事件，邀請全場以十秒鐘靜默，為事件中逝去的生命、為守護他人而犧牲的英雄，以及仍在不安中的人們獻上祈願。

高市府經濟發展局廖泰翔局長表示，邁入第三屆的高雄聖誕生活節，今年以連續五天的二十五組浪漫音樂策展，及展現高雄各大商圈特色的市集陣容，一次在中央公園呈現，更推出「心願放大卡」，聯手全市十三家百貨提供給民眾最超值的聖誕好禮，帶給大家超乎以往的節慶驚喜；聖誕黃金週首日活動登場，高市府也因應近日北捷事件，部署三倍警力強化維安規格，並在中央公園活動會場、捷運站出入口、周邊重要交通樞紐增派警力巡邏規模，確保公共安全，讓參與民眾安心。

六合觀光夜市莊其章理事長指出，高雄聖誕生活節已舉辦第三年，是許多高雄人最期待的冬日約定；自十一月底中央公園二十六米聖誕樹點燈以來，加上美麗島捷運站的聖誕燈光造景，已連續好幾週末都吸引滿滿人潮。本週末的聖誕生活節音樂表演卡司引起話題，加上聖誕樹點燈延長至晚間十二時，許多民眾聽完表演一路散步賞燈到六合夜市吃宵夜，吸引人潮至深夜一時還沒停下來，完全不輸海外巨星演唱會。現在許多攤商都加緊備料，要備戰還有四天演出的「聖誕黃金週」以及跨年的冬日節慶商機。

這次「Merry買你的市集」以超過一百五十攤環繞中央公園，多元的販售品類自下午就吸引數萬民眾。

經發局補充說明，聖誕生活節「心願放大卡」於每日下午二時開放領取，現場市集消費滿額即可兌換面額新臺幣五十元的「商圈夜市優惠券-聖誕版」，可在全市四十多處商圈夜市及四百多家合作店家消費折抵；此外，憑卡還可到高雄各大百貨享有專屬優惠，每人每日限領一份，敬請把握絕佳好康。

另外，該活動管制區域範圍包括五福二路、中山一路、民生二路、中華三路等路段，周邊道路車多壅塞，敬請用路人提前改道，另活動週邊三處Youbike站點（捷運中央公園站一號出口、五福仁德街口及中山五福路口西北側）將部分或全時段配合管制暫停營運，請民眾至臨近站點借還，暫停營運時間相關資訊，請依Youbike微笑單車官網及APP公告為主。更多活動資訊詳情請至活動官網(https://kaohsiung-christmas-party.tw)查詢。