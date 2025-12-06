「高雄聖誕生活節」助攻 中央公園等商圈業績成長

（中央社記者林巧璉高雄6日電）高雄中央公園26米耶誕樹吸引大批人潮，高雄市經發局表示，「高雄聖誕生活節」活動進入第2週，人潮擴散至鄰近商圈夜市，包括新堀江、中央公園商圈及六合夜市整體買氣提升。

經發局今天發布新聞稿表示，耶誕樹與「煙霧雪花」引爆社群話題。經發局長廖泰翔表示，邁入第3年的「高雄聖誕生活節」已經是南台灣最受矚目的冬日饗宴，繼去年首度引入日本知市集品牌B-1 Grand Prix美食大賽，今年加碼連續3週「中央聖誕小鎮市集」。

廖泰翔說，現場也有「連續五日」接力開唱的Golden公園大舞台，昨日全卡司公布，韋禮安、落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER等25組陣容。接續還有消費滿額好禮，要給大家最澎湃的冬日購物驚喜。

新堀江商圈理事長楊翔茗表示，新堀江商圈是高雄極具特色商圈之一，是老高雄人共同回憶，上週末中央公園耶誕樹點燈後，人潮不斷，店家營業額已明顯提升3成以上。

經發局說明，中央耶誕小鎮市集於5日至7日、12日至14日在中央公園登場，現場也舉辦耶誕書籍閱讀區、兒童繪圖等一系列親子活動，並且推出「聖誕傳情」活動，服務台可免費領取本次活動的主視覺明信片，主辦單位將免費協助郵寄溫暖心意。（編輯：謝雅竹）1141206