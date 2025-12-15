「高雄聖誕生活節」 心願放大卡送商圈夜市券兌好禮

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄舉辦「高雄聖誕生活節」，20至24日進入耶誕黃金週，期間不僅多組歌手開唱，經發局更聯手高雄13家百貨公司推出「心願放大卡」，憑卡享優惠兌好禮，帶動消費商機。

「高雄聖誕生活節」從11月28日啟動，26米耶誕樹點亮中央公園，吸引每週末數萬人潮造訪，12月20日至24日起，更將進入更熱鬧的「耶誕黃金週」。

市府經發局今天發布新聞稿指出，黃金週不僅有滅火器、美秀集團、麋先生MIXER、鄭宜農、韋禮安等25 組卡司連續5天開唱，經發局更聯手高雄13家百貨公司，推出專屬高雄耶誕回饋「心願放大卡」活動，20日至24日可至現場領取。

憑心願放大卡在市集消費滿100元即可於攤商獲得1章，集滿2章即可兌換面額新台幣50元的「商圈夜市優惠券－聖誕版」1張，可用於全市40多處商圈夜市及400多家合作店家；另外，憑此卡到高雄13家百貨還可兌換驚喜好禮與優惠。

大統集團副總經理張銘池表示，民眾憑「心願放大卡」並加入大統集團APP會員，即可獲得100元購物金；SKM Park Outlets高雄草衙總經理孫紹堃表示，持心願放大卡至鈴鹿賽道樂園售票中心，即可免費搭乘券旋轉木馬。

經發局說明，「心願放大卡」將於12月20日至24日下午2時於「Merry買你的市集」現場4處心願放大卡服務台發放，每人每日現領1張。

高雄13家合作百貨包括SKM Park Outlets 高雄草衙、夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店、岡山秀泰樂GO廣場、新光三越高雄三多店、新光三越左營店、大立百貨、漢神巨蛋及漢神百貨、Global Mall環球購物中心、義大世界購物廣場、義享時尚廣場、高雄大遠百、遠東SOGO。（編輯：陳仁華）1141215