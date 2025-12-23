高雄聖誕生活節「心願放大卡」助攻 百貨買氣發威

自上週六（廿日）起連唱五天的「二○二五高雄聖誕生活節」黃金週活動，熱潮持續延燒！繼週末在落日飛車、滅火器領銜開唱，狂吸二十萬人潮後，廿二日活動第三天由超人氣樂團「美秀集團」接棒開唱，以震撼現場的演出，吸引超過六萬歌迷於週一夜晚同歡中央公園；同時本屆推出的專屬高雄聖誕回饋「心願放大卡」，集結全市十三大百貨祭出專屬聖誕禮物，經過上週末市集人潮擴散，紛紛回饋成果，除了成功將聖誕活動人潮延續百貨消費，更間接帶動餐飲與零售櫃位等冬日業績成長。(見圖)

廣告 廣告

主辦單位今(廿三)日說明，連續三年不缺席高雄聖誕生活節的美秀集團，在廿二日演出正式開始前，舞台前便已擠滿等候多時的歌迷，氣氛熱烈；該樂團以〈電火王〉作為開場曲，全場隨即陷入沸騰，緊接著演唱〈金光閃閃〉、〈馬克吐溫〉，以〈愛情的大壞蛋〉作為收尾，為高雄聖誕生活節第三日畫下熱鬧而溫馨的句點；主唱狗柏在台上直呼高雄觀眾表現非常棒，笑說「太多人了吧，你們還好嗎？今天晚上才正要開始」，也表示聖誕節是浪漫又溫馨的時刻，特別帶來溫柔歌曲與樂迷分享。演出中提到近期社會上發生的令人不安事件，提醒大家不要被刻意製造恐慌的訊息影響，呼籲彼此更加團結、保護好自己；美秀集團也感性分享，生命無常，更應該珍惜身邊的人，將愛說出口，也絕對別讓惡意得逞。

SKM Park Outlets高雄草衙孫總經理指出，今年館內以「雪境童話村」為主題打造的冰屋造景，與中央公園聖誕樹相互呼應，自活動登場以來成功帶動來客成長，截至目前已累積超過六十萬人次到訪，成為今年冬季備受關注的觀光熱點之一；延續高雄聖誕生活節所帶動的節慶熱度，SKM Park Outlets高雄草衙響應「心願放大卡」互動回饋活動，民眾憑卡即可兌換旋轉木馬免費搭乘體驗，活動推出後，獲得民眾正向回饋，吸引多組家庭與情侶主動參與兌換體驗，截至廿二日已吸引超過五千人次搭乘，成功將節慶氛圍轉化為專屬回憶與人潮動能，為年末檔期注入實質消費力道。

漢神巨蛋百貨今年響應高雄聖誕城市氛圍，以「Disney cats & dogs萌寵派對」為主題，規劃充滿貓狗元素的聖誕主題佈置，更隨著近幾週伍佰、周華健、Doja Cat等海內外巨星演唱會，大幅帶動冬季來客人潮；漢神巨蛋與漢神百貨也同步響應高雄聖誕生活節，憑「心願放大卡」可享專屬百貨優惠，包括現場打卡贈送聖誕小禮，以及抽品牌優惠、買一送一等回饋活動，進一步刺激民眾消費動能。於上週六起「聖誕黃金週」音樂活動起跑，中央公園及高流皆有高規格表演活動，漢神本館位於兩大會場之間，特別於兩會唱設置「聖誕驚喜站」供民眾掃描QR code，即可前往館內領取特別好禮，成功受惠週末活動聚集效應，帶動聖誕週末人流成長。

位於三多商圈的遠東SOGO百貨響應聖誕生活節「心願放大卡」，祭出憑卡直接贈「一百元電子折價券」及「滑輪667溜冰場VIP溜冰券」兩大優惠。遠東SOGO百貨高雄店店長陳崇紊提到，今年高市府高雄聖誕生活節規模更勝過往，我們也準備誠意滿滿的聖誕驚喜，用餐購物的消費折抵以及溜冰體驗行程，要給大家最好買、最好玩的年終購物饗宴。

高市府經發局強調，「高雄聖誕生活節」系列活動將持續至明日，心願放大卡將在「Merry買你的市集」每日下午二時開放領取，民眾在市集完成消費集點任務，即可享有高雄專屬雙重回饋，除了可領取一張面額五十元的「商圈夜市優惠券」外，憑此卡到高雄十三家百貨公司，皆可兌換驚喜好禮與優惠，包括免費旋轉木馬搭乘、一百元購物金、免費溜冰券、入會抽iPhone等，請大家務必把握最後的領卡時機，在沉浸高雄溫馨聖誕光環境與熱血音樂表演的同時，也能順道將這份「心願放大禮」帶回家，一路玩進百貨與商圈。