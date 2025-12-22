高雄聖誕生活節「聖誕黃金週」 周末逾20萬人次進場

2025 高雄聖誕生活節「聖誕黃金週」，集結25組超強音樂卡司與超過150攤聖誕市集炒熱中央公園，21日音樂表演Golden大舞台由三組高雄音樂人代表滅火器、洪佩瑜、淺堤領銜開唱，以及固定客、羊米人及過敏症候群一同帶來熱血浪漫兼具的聖誕表演，將氣氛推向高潮。再加上「心願放大卡」消費滿額送商圈夜市券加持，共吸引超過20萬人次湧入中央公園與鄰近商圈，共同沉浸南台灣獨有的聖誕週末盛會。精彩活動接下來將持續至12月24日平安夜，美秀集團、糜先生、鄭宜農、韋禮安等重量級嘉賓接力開唱。

↑圖說：「金曲樂團」滅火器首度參與高雄聖誕生活節演出。(圖片來源:高雄市經發局提供)

高市府經發局長廖泰翔表示，今年聖誕生活節不僅有規模更大的光環境策展、音樂表演，更推出「心願放大卡」，以市集消費滿額送50元商圈夜市券的聖誕優惠，將廣大的節慶人潮導流中央公園鄰近的六合、新堀江等各大商圈，尤其今年度剛完成硬體改造工程的中央公園商圈，環境升級改善後不僅整體玉竹街市容與道路規劃轉型，吸引許多飲品、服飾、餐酒館進駐。

↑圖說：高雄在地樂團淺堤連續三年登場聖誕生活節。(圖片來源:高雄市經發局提供)

首次登上高雄聖誕生活節的「金曲樂團」滅火器，一登場便以〈人間條件〉、〈新歌六號〉、〈火山戀曲〉、〈一百夜〉等名曲送給全場觀眾聖誕祝福。主唱楊大正更在台上感動表示，「我們的青春都在中央公園這裡！」看見高雄這幾年逐步完成城市轉型，有著很大的進步與改變，期盼高雄能永遠保持活力，持續在這片土地上長出新的生命。

同樣出身自高雄的「金曲金馬雙料得主」洪佩瑜，帶來〈廢到月亮〉、〈成功配對〉、〈無慣例的早晨〉等歌曲，以細膩嗓音陪伴觀眾度過夜晚。連續三年登場聖誕生活節的高雄在地樂團淺堤，主唱依玲也感性表示很開心能在最愛也最熟悉的高雄演出。

↑圖說：青年局舉辦「Merry KPOP Night」即播即跳活動。(圖片來源:高雄市經發局提供)

青年局這次也響應聖誕生活節，分別舉辦「Merry Band Vibes」音樂展演、「Merry KPOP Night」即播即跳，兩大加碼活動吸引青年朋友走入商圈放肆同歡。青年局轄下的「雄校聯社團養成實驗室」，配合節慶最後一個週末在玉竹商圈帶來音樂與舞蹈兩大活動，攜手經發局串聯周邊市集資源，將青年音樂與街頭舞蹈帶入商圈節慶動線，展現跨局處合作結合青年政策與商圈發展的具體成果。

