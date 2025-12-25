高雄聖誕生活節5天湧40萬人 市集破1200萬營收

「二○二五高雄聖誕生活節」於廿四日在韋禮安、鄭宜農兩位重量級創作歌手的領銜開唱下，陪伴民眾度過幸福的平安夜，也為連唱五日的黃金週表演劃下完美句點；本屆高雄聖誕生活節在聖誕光環境、二十五組超強卡司及超過一百五十攤特色市集等澎湃主題下，在為期五天的主活動表演期間，總計吸引超過四十萬人次的造訪紀錄，破歷屆新高。即使橫跨平常日，五天不打烊的市集買氣也從未中斷，統計總營業額超過一千二百萬元，更成功藉由「心願放大卡」的雙重回饋機制，將人潮導引至全市十三家百貨與周邊商圈夜市。(見圖)

主辦單位今(廿五)日說明，首次登上高雄聖誕生活節的韋禮安，以溫暖聲線與細膩歌詞陪伴觀眾度過節慶夜晚，身為金曲獎常客的他，擁有多首代表作紅遍華語樂壇，創作實力備受肯定；演出中，韋禮安接連帶來〈珍妮佛〉、〈慢慢等〉、〈還是會〉、〈女孩〉、〈如果可以〉等經典歌曲，熟悉旋律讓現場不時傳來跟唱聲。韋禮安在台上向觀眾送上平安夜祝福，直呼高雄非常漂亮，也笑說自己在聖誕節喜歡欣賞不同城市的聖誕樹，還特別分享自己當天穿著充滿聖誕氣息的毛衣，從雪人、星星到整體造型都呼應節日氛圍，卻沒想到高雄天氣依然溫暖，看到不少觀眾穿著短袖，忍不住打趣表示「很羨慕」，甚至笑說想和台下交換衣服。演出過程中，他也關心觀眾安全，提到稍早在車上收到地震警報，特別詢問大家是否平安，展現貼心一面。

鄭宜農於平安夜登上高雄聖誕生活節舞台，為活動最終日帶來深具力量的演出，二○二五年推出第二張全台語專輯《圓缺》的她，這次演出中接連帶來〈圓缺〉、〈真罕得想起來〉、〈牽我〉、〈留佇咱的血內底〉等新作，並以經典歌曲〈千千萬萬〉作為收尾，細膩而堅定的歌聲，讓現場觀眾沉浸其中；鄭宜農在台上分享，這是自己今年的最後一場演出，笑說「覺得很爽」，真誠語氣引來台下掌聲，也有歌迷大聲直呼她「好美」，她則笑著回應感謝大家的支持。談到能站上這樣的舞台，她表示非常開心來到高雄，也直言這次演出陣容相當精彩，羨慕高雄觀眾能在這樣的活動中盡情享受音樂。演出尾聲，鄭宜農送上年末祝福，表示無論哪一年，健康與平安始終是最重要的事，希望能把這份力量透過歌聲傳遞給大家，也期待二○二六年能在更多演出與大家相見。

大高雄市觀光商圈總會長王文雄表示，「高雄聖誕生活節」今年邁入第三屆，已成為各商圈引頸期盼的年度盛事，市集活動集結全市三十個商圈的特色美食與代表商品聚集在中央公園，活動人潮更外溢到周邊六合夜市、新堀江商圈及中央公園商圈；加上這次高市府推出聖誕「心願放大卡」換取商圈夜市券的驚喜，不僅讓聖誕節現場市集買氣連續五天不中斷，許多商圈也準備迎接商圈夜市券刺激跨年、寒假、過年到燈會的冬季節慶消費潮，簡直是「有史以來最長、最熱鬧的一次聖誕節」。

知名花藝品牌「川艸」主理人鬆獅指出，這是第二次參與高雄聖誕生活節市集，今年不分平日假日，人潮從未停止過，許多主題商品第一天就被搶購購一空，只能熬夜趕工不讓民眾期待落空，而且不只年輕朋友，今年有更多親子客及長輩朋友前來消費，感覺高雄人都已建立「聖誕儀式感」，不分年齡都一定要來中央公園浪漫一場。

高雄聖誕生活節黃金週五日帶動四十萬人潮，也成功擴散至鄰近商圈。經發局補充說明，憑聖誕生活節現場發放的「心願放大卡」可至高雄十三家百貨公司兌換驚喜好禮與優惠，另「商圈夜市優惠券-聖誕版」使用期限至明年二月廿八日止，可用於全市四十多處商圈夜市及四百多家合作好店，消費直接折抵，提醒民眾與遊客把握時間，盡情享受高雄專屬聖誕好禮，活動資訊詳情與優惠內容請至「高雄聖誕生活節」官網(kaohsiung-christmas-party.tw)及各百貨官網查詢。