高雄聖誕超強卡司出爐 小巨蛋20週年三館同慶

由北到南從城市慶典、音樂狂歡至永續旅遊一路展開。台北小巨蛋20週年、高雄聖誕生活節金曲陣容、台南全台首例低碳遊程，帶給民眾更精彩、多元與具有永續意識的冬季行程選擇。

啟用20年的台北小巨蛋，今(3)天在冰上樂園舉行盛大慶生儀式，台北市長蔣萬安親自到場祝賀，並宣布北捷遊憩公司旗下小巨蛋、兒童新樂園、貓空纜車攜手推出「三館同慶」系列活動，與市民共享小巨蛋生日的喜悅。

台北小巨蛋自2005年啟用以來，已累計辦理超過2,700場展演、賽事與演唱會，吸引超過2,100萬人次進場，成為台北最具指標性的運動及藝文地標。慶生儀式以沉浸式冰面投影回顧20年里程碑，並播放藝人與體育選手祝福影片，現場由滑冰選手帶來結合光影與音樂的專業表演，最後以「滑破20冰雕」象徵突破新篇章。

北捷遊憩公司同步推出多項回饋措施，包括12月3至5日兒童新樂園與貓纜半價、冰上樂園平日半價延長至12月底，還將抽出60名三館暢遊大禮包，並加碼抽出小巨蛋演唱會門票補貼。現場更設置20週年主題牆與報廢滑冰鞋打造的環保聖誕樹，吸引市民拍照留念。

南台灣冬季最受矚目盛事「高雄聖誕生活節」於日前在中央公園點亮26米高「永恆星冠聖誕樹」，高雄市長陳其邁啟動聖誕燈光秀，宣告活動正式展開。今(2025)年的「聖誕黃金週」自12月20至24日進行連續5日活動，首波公布的卡司包括落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器 Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER與鄭宜農，以多元曲風營造最浪漫又最熱血的冬夜盛宴。

高雄市經發局指出，去(2024)年活動4天吸引超過36萬人湧入中央公園，周邊市集營業額突破千萬元，今年邁入第3屆不僅有連續3週末登場的「中央聖誕小鎮市集」，音樂活動規模也擴大為5天金曲級演出，之後將陸續公布超過20組卡司。

台南市府今天發布3條全新低碳旅遊遊程，宣告永續旅遊進入新里程，同時公布虎頭埤風景區已完成全台首例「景區旅客碳足跡計算」，並取得國際Gold Standard碳註銷證明，象徵台南永續旅遊成果正式接軌國際。

台南市長黃偉哲表示，推出的3條遊程分別以生態體驗、文創探索與溫泉文化為核心，全面使用低碳運具、在地食材與環保旅宿，使旅遊碳排減少40%至46%。其中虎頭埤生態遊程搭配太陽能船、手作香籤等體驗，每位旅客平均僅產生0.3公斤碳排，具有高度指標意義。

遊程規畫依循巴黎奧運採用的ARO模式(避免、減量、抵銷)，並由台灣觀光創新協會、台北城市科大及禾豐碳中和公司，共同完成碳足跡計算與碳權註銷，成就更具國際標準的永續旅遊。

