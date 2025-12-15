高雄聖誕黃金週開跑！25組卡司連唱5天 13家百貨聯手送購物金
高雄聖誕生活節進入「聖誕黃金週」，除有落日飛車、滅火器等25組重量級卡司接力開唱，高市府更攜手全市13家百貨公司推出專屬回饋活動「心願放大卡」。民眾憑卡可於市集消費集點兌換商圈夜市優惠券，並至百貨兌換100元購物金、免費旋轉木馬、溜冰券，還有機會抽iPhone與千元餐飲券等限定好康。
高市府經發局表示，聖誕黃金週最大亮點之一，莫過於連續5天的音樂演出。活動集結落日飛車、滅火器、美秀集團、麋先生、鄭宜農、韋禮安等共25組重量級卡司輪番開唱，從流行、搖滾到獨立音樂，為中央公園注入滿滿節慶能量，讓民眾白天逛市集、晚上聽演唱會，沉浸在濃厚的聖誕氛圍中。
此外，活動期間，民眾可至中央公園「Merry買你的市集」現場領取心願放大卡，於市集消費集點，集滿指定點數即可兌換商圈夜市優惠券，將人潮與消費導入中央公園、新堀江及周邊商圈。
憑卡前往13家合作百貨公司，還可兌換100元購物金、免費旋轉木馬搭乘、溜冰券等好康，並有機會參加入會抽iPhone與千元餐飲券等聖誕限定回饋。
經發局長廖泰翔指出，高雄聖誕生活節已成為市民每年12月最期待的城市盛事，透過串聯百貨、商圈與夜市，不僅提升節慶吸引力，也成功帶動整體消費動能。期盼藉由音樂與優惠雙重加持，讓更多人走進商圈，感受高雄冬日獨有的熱情與魅力。
百貨業者與商圈代表則表示，活動帶來的龐大人潮，正逐步培養民眾走進商圈消費的習慣，為高雄注入持續發展的節慶動能。
更多太報報導
違停害命？高雄資深優等巡佐辦案途中遇死劫 他釀禍遭過失致死送辦
高雄無業男毒蟲闖空門 公家機關遭洗劫！偷光六龜區公所3C設備
159億投資落地！鴻海旗艦總部進駐亞灣 高雄再添科技引擎
其他人也在看
下殺6折起！林聰明砂鍋菜、海底撈麻辣鍋、羊肉爐，火鍋界傳奇特輯
每到年底就是火鍋界的大亂鬥，而今年的鍋物大賞，根本誇張到不像話。從嘉義排隊排到天荒地老的林聰明砂鍋菜、網友一喝就跪的安永鮮物熬燉湯，到海底撈麻辣控奉為神級的鍋底，全都是火鍋界的頂級狠角色。這些不只是湯底，是連老饕都會抱著鍋子大喊「這才是人生」的傳奇味道。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 發起對話
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 27
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 262
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 86
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 16 小時前 ・ 3
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 42
蕭敬騰岳父林光寧辭世享壽75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 20
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 12
韓國瑜為何不去總統府茶敘？郭正亮一句話點出關鍵！
總統賴清德預定於15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府舉行國政茶敘，期望針對當前政局進行溝通。然而立法院長韓國瑜已明確婉拒出席，此項安排立即在政壇引發討論。前立委郭正亮14日指出，現行制度下的院際協商機制早已無法真正化解立法院與行政院之間的衝突。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 28
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 25
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 342
道奇拒賣強投Glasnow！本人曝高層來電內容 讚球隊補強太夢幻
洛杉磯道奇隊的王牌先發之一Tyler Glasnow，親自出面粉碎關於他的交易傳聞。這位32歲的強投今（15日）接受廣播節目訪問時透露，道奇隊棒球營運總裁Andrew Friedman已直接聯繫他，明確保證「不會進行交易」，也確認Glasnow新賽季將繼續披上藍色戰袍，與大谷翔平等人並肩作戰。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 2
今年第8大！台股一度跌逾500點 股市名師喊：是好買點
博通財報不如市場預期，美股暴跌，台股今（15）日開低走低，早盤一路向下探底，盤中最低跌至27687點，下跌511點，失守2萬8關卡，創下今年第8大，專家表示，博通財報還是優於預期，台股目前漲多拉回，反而是好買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 3
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 124
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 54
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 19 小時前 ・ 522
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 7
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6