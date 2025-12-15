高雄聖誕黃金週開跑！25組卡司連唱5天 13家百貨聯手送購物金

經發局將在12月20至24日發放限量「心願放大卡」好康優惠，憑卡在「Merry買你的市集」消費集點，集滿二點即可在4處服務台免費兌換一張限量50元聖誕版「商圈夜市優惠券」。高市府經發局提供



高雄聖誕生活節進入「聖誕黃金週」，除有落日飛車、滅火器等25組重量級卡司接力開唱，高市府更攜手全市13家百貨公司推出專屬回饋活動「心願放大卡」。民眾憑卡可於市集消費集點兌換商圈夜市優惠券，並至百貨兌換100元購物金、免費旋轉木馬、溜冰券，還有機會抽iPhone與千元餐飲券等限定好康。

經發局將在12月20至24日發放限量「心願放大卡」好康優惠，憑卡在「Merry買你的市集」消費集點，集滿二點即可在4處服務台免費兌換一張限量50元聖誕版「商圈夜市優惠券」。高市府經發局提供

高市府經發局表示，聖誕黃金週最大亮點之一，莫過於連續5天的音樂演出。活動集結落日飛車、滅火器、美秀集團、麋先生、鄭宜農、韋禮安等共25組重量級卡司輪番開唱，從流行、搖滾到獨立音樂，為中央公園注入滿滿節慶能量，讓民眾白天逛市集、晚上聽演唱會，沉浸在濃厚的聖誕氛圍中。

此外，活動期間，民眾可至中央公園「Merry買你的市集」現場領取心願放大卡，於市集消費集點，集滿指定點數即可兌換商圈夜市優惠券，將人潮與消費導入中央公園、新堀江及周邊商圈。

憑卡前往13家合作百貨公司，還可兌換100元購物金、免費旋轉木馬搭乘、溜冰券等好康，並有機會參加入會抽iPhone與千元餐飲券等聖誕限定回饋。

經發局長廖泰翔指出，高雄聖誕生活節已成為市民每年12月最期待的城市盛事，透過串聯百貨、商圈與夜市，不僅提升節慶吸引力，也成功帶動整體消費動能。期盼藉由音樂與優惠雙重加持，讓更多人走進商圈，感受高雄冬日獨有的熱情與魅力。

百貨業者與商圈代表則表示，活動帶來的龐大人潮，正逐步培養民眾走進商圈消費的習慣，為高雄注入持續發展的節慶動能。

