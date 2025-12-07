高雄聯結車司機停車倒駕駛座猝死 妻見他沒回家公司調遠端監控報警

高市劉姓聯結車司機昨晚下班駕車返回金福路停車場，直到晚間10時妻子發現他沒回家，去電公司詢問，公司以遠端監控畫面查詢發現劉倒臥駕駛座一動也不動，隨即報警；警消趕抵，發現劉已明顯死亡，鑑識研判無外力介入，將報請檢察官相驗，釐清死因。

前鎮警分局指出，56歲劉姓聯結車司機昨晚約6、7點下班後，將聯結車駛至前鎮區金福路100號的停車場停放，但劉沒下車，直到晚間10時許，劉男妻子等不到丈夫回家，也沒接到電話，去電公司詢問，公司主管才知劉沒回家。

後公司調閱遠端監控器查看聯結車車內狀況，赫見劉倒臥駕駛座，隨即報警，警方於10時15分許獲報，金福路上停車場內有民眾倒臥於車內，隨即會同119救護人員查看。

警消到場後發現劉男倒臥駕駛座已明顯無生命跡象，身上並無明顯外傷，鑑識人員勘查現場跡證，研判無外力介入，後續將依規定報請檢察官相驗，確認詳細死亡原因。

