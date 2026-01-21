高雄聯結車一口吞噬機車！未禮讓直行釀禍 騎士僅臉擦傷

高雄市小港區今（21日）清晨發生交通事故，一輛聯結車疑似未禮讓直行車，不慎和對向的機車撞上，從現場畫面可見，聯結車將機車車頭吞噬，所幸騎士僅臉部擦挫傷，沒有生命危險。

聯結車未禮讓直行車釀禍。（圖／翻攝畫面，下同）

這起事件發生於今天清晨7時37分左右，小港分局接獲通報，於小港區世全路有交通意外事故，旋即派員到場處理，並測繪交通意外事故現場圖及指揮管制與疏導交通。

經查後發現，29歲陳姓男子駕駛聯結車沿小港區世全路西往東方向行駛，欲左轉進入漢泰鋼鐵廠時，疑似未禮讓直行車，不慎與對向騎乘機車的24歲楊男發生擦撞。

從現場曝光的畫面可見，聯結車車頭已經將半台機車吞噬，所幸楊男僅臉部擦挫傷，經送醫救治無大礙；雙方酒測值均為0。警方於現場指揮管制與疏導交通，8時20分排除道路障礙，交通恢復順暢。詳細肇事原因，尚待市警局交通警察大隊分析研判釐清。

