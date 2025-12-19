高雄聯結車「搶快左轉」釀禍 21歲男騎士摔進後輪遭輾重傷

高雄市仁武區聯結車左轉時與機車發生碰撞，21歲騎士摔進輪下骨盆骨折送醫。（圖／翻攝畫面）

高雄市仁武區19日上午發生嚴重車禍，一輛聯結車疑似搶快左轉，對向直行的機車騎士煞車不及自摔，隨後滑進大車輪下。21歲黃姓騎士一度失去意識，送醫後已恢復清醒，確認骨盆骨折，仍在醫院接受治療。

19日上午10時許，49歲賴姓男子駕駛聯結車沿中正路北向南行駛，左轉時與對向南向北直行的黃姓騎士發生碰撞。據了解，事發當時天雨路滑，聯結車疑未禮讓直行車即左轉，黃姓騎士因車速較快、反應不及而摔車，滑入聯結車後輪下方。警消獲報趕抵後即動用器械將黃姓騎士救出並緊急送醫。

警方表示，雙方酒測值皆為0，初步研判為聯結車轉彎未禮讓直行車，加上騎士疑似車速過快，導致事故發生，詳細肇事責任仍待進一步調查釐清。

