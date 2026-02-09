高雄職軍2度性侵同袍！試圖製造交往假象 下場慘了

高雄一名職業軍人阿偉（化名）遭到指控，趁同袍A男酒醉借宿家中之際，涉嫌對其2度性侵得逞。（示意圖／東森新聞）





高雄一名職業軍人阿偉（化名）遭到指控，趁同袍A男酒醉借宿家中之際，涉嫌對其2度性侵得逞，並於事後錄影。儘管事後阿偉積極認罪，A男也為他求情，但台灣高等法院高雄分院仍依妨害性自主罪為由，判處4年6月有期徒刑，全案定讞。

趁同袍酒醉留宿 2度性侵得逞

判決書指出，2022年8、9月間，A男2度到阿偉家中留宿，但因不勝酒力，直接醉倒在房間內。阿偉一時色慾薰心，竟直接趁對方睡覺時伸出狼爪，2度性侵得逞。更過分的是，阿偉在事後還沾沾自喜地錄影存證，藉此想要營造「2人在交往」的氛圍，以假亂真，行徑十分惡劣。

儘管A男曾向阿偉坦承，自己是異性戀，但阿偉仍不顧他的意願，2度性侵得逞，令A男深感受辱。在事件發生後，A男趕緊向部隊督導長舉報，並由憲兵隊將阿偉移送法辦。

法官判決結果出爐

阿偉到案後，他也坦承犯行，並與A男達成和解、給付調解金。A男事後雖選擇原諒，甚至向法院替他求情，希望能從輕量刑或予以緩刑。不過法官審理後認為，阿偉身為軍人，卻對同袍伸出魔爪，嚴重破壞軍中秩序及團隊士氣，客觀上難以認定有可憐憫之處。法官最終依2次乘機性交罪各判3年半，合併執行4年6月。阿偉不服提上訴，遭最高法院駁回，全案定讞。

