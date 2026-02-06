高雄肉品市場屠宰衍生問題 農業局：初步共識將原地轉型

運輸車進到肉品市場、準備載肉。位於民族一路上的高雄肉品市場啟用至今已有近60年，但隨著城市整體發展，民族一路如今成為高雄蛋黃區，也讓市場搬遷及轉型問題浮上檯面。

高雄三民區灣子里長方相茗指出，「搬遷這個議題也是2年前就聽過了，不過到目前也沒有明確的動作或是時間點出來，所以到現在我們當然是希望農業局跟市府之間能夠有一個積極的動作。」

附近居民林先生表示，「氣味還蠻重的，然後出入有時候它地板上都會有一些污物。」

屠宰聲、臭味及交通等問題引來居民反彈，希望市場盡快搬遷，但討論10多年遲遲沒有進展，原本市府決議在2024年啟動遷移計畫，卻因土地產權問題卡關。5日有民代再度關切搬遷進度，市府表示已跟高雄區農會達成初步共識。

高雄市農業局長姚志旺說明，「我們可能就是原地轉型，可能是朝冷鏈方面大家來進行，這部分大家溝通意見都有初步的想法，我們開始就來啟動這樣的一個方式來進行。」

國民黨高雄市議員黃香菽回應，「高雄市政府已經跟我們高雄區農會達成了初步的共識，在下半年度會提出一個讓在地居民，包括連周遭環境都能夠有不錯變化的一個改善案。」

高雄區農會6日上午並未回應；農業局則表示，肉品市場將會原地轉型，並承諾民代在今（2026）年下半年度提出相關改善方案，希望將原有空間轉型成冷鏈等對社區影響較小的使用模式。

