高雄肉品市場恢復拍賣 毛豬拍賣總量達4573頭

高雄4大肉品市場包括高雄、鳳山、岡山及旗山4大肉品市場7日凌晨12時恢復毛豬拍賣、屠宰。（高市農業局提供／紀爰高雄傳真）

高雄4大肉品市場包括高雄、鳳山、岡山及旗山4大肉品市場7日凌晨12時恢復毛豬拍賣、屠宰；高市農業局統計，平均交易價格與去年同期及禁宰前行情相比，整體均價每公斤略增約100.5元，市場秩序平穩。

農業局指出，今日高雄市4大肉品批發市場毛豬拍賣總量達 4573頭，因須消化禁運禁宰前各豬場滯留豬隻，較平日增加約3成。整體交易均價比去年同期價格增加，甚至略高於先前缺豬調節時的價格，顯示國人對本國內溫體豬肉的支持。

此外，市場也持續按照中央規定落實相關防疫指引，對進出車輛與場區清潔消毒，確保防疫安全與作業順利。

高市府也將會持續觀注拍賣價格，有關禁運禁宰15日積累的滯場豬，中央農業部目前每周召開調節會議，以確保市場出豬秩序與價格穩定。

農業局表示，將配合中央總量管制政策，輔導市內各肉品市場調節供應；若豬價明顯下跌，中央也將啟動冷凍分流機制，由冷凍廠協助屠宰凍存，以降低跌價壓力，維護養豬產業穩定發展與消費市場秩序。

