高雄肉圓「先蒸後滷」鹹香 屏東「牛蒡肉圓」口感Q彈

滷的肉圓，您吃過嗎？高雄楠梓有間超過一甲子的老店，肉圓先蒸後滷，連同滷汁一起浸泡，讓外皮吸飽滷汁，吃起來更加鹹香；而在屏東則有獨創的牛蒡肉圓，業者將在地特產牛蒡加入米漿皮裡做成肉圓，吃起來多了一股香氣，口感也更升級，深受外地客喜愛；而高雄則有老店，以脆皮的油煎肉圓，征服饕客的味蕾。

肉圓蒸熟後放入陶鍋中，連同滷汁一起浸泡，讓外皮吸飽滷汁滲透進去，當客人上門點餐，滷的肉圓連同醬汁一起撈入碗中，先蒸後滷的做法，讓肉圓皮Q軟嫩口感香濃，顧客說：「第一次吃到滷的，很特別，好吃，入味，粉漿皮啊，沾附它的滷汁，然後吃起來就鹹香。」

高雄楠梓區，這間肉圓老店，特色滷肉圓搭配醬香肉燥飯，是老饕上門必點的標配，超過一甲子的老店，早期是挑著扁擔，沿街叫賣的肉圓攤，如今扁擔不在了，但仍然延續古早味口味，滷肉圓店業者李先生說：「很多那個熟客他會想吃那個黑色的皮，破破的沒有關係，因為他的肉圓很入味。」

另外在屏東，混合在來米漿與地瓜粉的外皮，裹進飽滿肉餡，這裡限量供應牛蒡肉圓，肉圓皮就是牛蒡色，皮裡吃的到牛蒡絲，增添香氣吃起來口感也更升級，顧客說：「因為我在別的地方沒有吃過牛蒡肉圓，所以我滿喜歡他們牛蒡肉圓，有一個比較特別的味道。」

採用歸來在地特產，業者研發出獨創的牛蒡肉圓，吃得到牛蒡餡料，深受外地客喜愛，牛蒡肉圓老闆娘陳鳳秋說：「(製作)比較費工，因為牛蒡乾要先浸泡過後，再去攪碎，攪碎後再和肉圓的米漿一起製作。」

肉圓作法多元，像是彰化肉圓，以炸得外酥內軟的口感出名，高雄則有老店，以脆皮的油煎肉圓，征服饕客的味蕾，台灣小吃不同作法，各有各的擁護者。

