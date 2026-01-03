高雄腸病毒、輪狀病毒疫苗 弱勢嬰幼兒免費接種
〔記者許麗娟／高雄報導〕為守護嬰幼兒健康、減輕弱勢家庭照護負擔，高雄市今(2026)年延續全額補助弱勢嬰幼兒接種腸病毒71型疫苗及口服輪狀病毒疫苗，即日起至12月20日提供接種；此外，公費新冠疫苗至2月28日前，擴大至滿6個月以上且尚未接種民眾施打。
高雄市衛生局指出，嬰幼兒感染腸病毒71型易引起神經系統併發症及重症，病程發展快速，致死率高，而輪狀病毒為5歲以下幼兒腸胃炎主因之一，易導致嚴重水瀉需住院，去年起補助弱勢嬰幼兒疫苗施打，降低感染機率及重症、併發症風險。
今年的補助接種計畫對象為設籍高雄市，出生2個月至2歲以下，且列為低收入戶或收容安置機構嬰幼兒，補助接種2至3劑「腸病毒71型疫苗」；另設籍高雄市，出生滿6週至32週內，且列為低收入戶或原住民之嬰幼兒，補助接種2至3劑「口服輪狀病毒疫苗」，補助時間至12月20日(或補助經費用罄)。
衛生局提醒，符合補助資格之嬰幼兒家長，請於計畫期間攜帶戶口名簿或戶籍謄本影本、低收入戶證明影本、兒童健康手冊及健保卡，安排嬰幼兒至高雄市指定合約醫療院所完成疫苗接種。
公費新冠疫苗即日起至2月28日止，擴大至滿6個月以上且尚未接種之民眾皆可接種莫德納 LP.8.1 疫苗及Novavax JN.1疫苗。年滿12歲以上民眾可擇任一廠牌接種，滿6個月以上至11歲兒童則僅可接種莫德納疫苗。
此外，1月15日起成人肺炎鏈球菌疫苗政策升級，單劑新疫苗(PCV20或PCV21)接種將取代原先接種PCV13及PPV23疫苗各1劑方式，僅需接種1劑即可獲得完整保護。公費接種對象為65歲(含)以上長者、55歲以上原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等3類。
