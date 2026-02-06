高雄自助餐夾1肉4菜被收250 網一看菜色轟太坑 店家公布計價方式

自助餐選擇多元，是許多外食族最愛，但消費糾紛也層出不窮。（示意圖：shutterstock／達志）

沒時間自己準備便當的上班族，往往都會前往自助餐吃家常菜，但因為計價都是老闆說了算，也衍生出許多消費糾紛。近日就有高雄民眾抱怨，自己夾了1肉4菜，結帳竟要250元，PO上網後網友也喊太坑人，對此店家做出回應，也公布計價方式，表示若覺得太貴可以當場反映。

一名網友在社群上發文表示，自己到高雄某自助餐外帶，主菜夾了3塊糖醋雞肉，配菜則夾了茄子、豆干炒芹菜、波菜與番茄炒蛋，結帳時被老闆娘收了250元，但已經夾了，還是乖乖付錢，不過仍覺得非常不合理，因此將照片PO上網請大家評論。

有高雄民眾抱怨，到自助餐夾1肉4菜被收250元，質疑太貴。（圖／中視新聞）

不少網友看到直呼太坑：「上好美盤」、「真的太貴了」、「了不起150到200，250太誇張」、「現在自助餐都有錢人在吃的」、「自助餐、清粥小菜是高檔餐廳你不知道嗎」、「去自助餐就是在賭荷包深度」，但也有人認為是番茄炒蛋夾太多，覺得算合理，其他人則回：「給我150，我炒一盤10倍分量的番茄炒蛋」，表示現在蛋價便宜，番茄炒蛋不應該這麼貴。

對此店家回應，他們從今年1月起就將計價方式一律改為秤重，肉類部分則是一塊一塊算，以原PO的糖醋雞肉為例，一塊就是25到30元左右，至於價格較高，可能是湯湯水水影響到秤重，才會比較貴，若有疑慮當場可以提出，若真的是計算錯誤會當場認錯重算。

