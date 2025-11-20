南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導

高雄楠梓區有一間不太起眼的自助餐店，菜色多樣還很平價，整個店目前由老闆一人經營，就有網友發現，原來老闆是為了籌錢給老伴治病，一大早就自己到市場買菜，接著自己擔任廚師，自己當店員，將消息發上網，吸引大批民眾到場想買便當支持，中午12點多，檯面上的主食和菜，已經被掃購一空。





高雄自助餐店藏「洋蔥」 老闆為老伴籌醫藥費獨自經營

顧客想來買便當，但現場已所剩無幾。（圖／民視新聞）









提著大包小包食材，回到店內開始忙碌，將花椰菜切成小朵小朵，高麗菜切成片狀。各式蔬菜簡單川燙，雞腿下鍋油炸，每個步驟都靠自己。民眾拍下，用餐時間滿滿的家常菜，螞蟻上樹、番茄炒蛋、小黃瓜和白菜等等，雞腿和排骨等主食，外觀金黃酥脆，讓人一看就開胃。顧客：「選項也還蠻多的，價格我覺得都還蠻便宜的，大概80到100塊之間。」

籌醫療費消息在網路傳開，上門買便當的顧客絡繹不絕。（圖／民視新聞）









老闆年約80歲，年輕時在台北擔任廚師，回高雄後從事養雞行業，去年因為老闆娘一個小心願，說想開店，他們一起經營這間自助餐，一人是廚師一人負責店員工作，無奈經營不到一年，老闆娘就生病。自助餐店老闆翁先生：「她是說肚子痛我說妳不行啦不行啦，要去檢查她就講話講不出來了，我就馬上用這台摩托車，給她送到醫院，檢查是小腸癌她第三天就開刀了。」談起老伴一度眼眶泛紅，為了治病他只能扛起重擔，即使一個人，店還是要開，一大早到市場買食材，為了籌醫藥費，從早忙到晚也不喊累，網友得知消息，心疼的將資訊發上網，吸引大批民眾來捧場，中午時間，檯面上已經所剩無幾，有人更直接撲空。民眾：「我是看到網路過來的，想說離家裡也近，想要來幫助爺爺這樣子。」民眾：「想說要來盡一份心意，認領幾個便當，可以幫助他也幫助其他街友這樣。」

即使當下買不到，也有好心人直接拿出千元鈔票，想預購便當，有人乾脆隔天再來，老闆很客氣，對大家的支持表達感謝，為了老伴賣力工作的身影，有著滿滿洋蔥，也讓顧客們看了實在不捨。

(民視新聞莊舒婷、林樹銘高雄市報導)

原文出處：高雄自助餐店藏「洋蔥」 老闆為老伴籌醫藥費獨自經營

