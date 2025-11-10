高雄自助餐驚爆天價！一個便當竟收500元

高雄仁武區一間自助餐店近日發生價格爭議事件。一名民眾在該店購買便當，選擇了豆腐、鯖魚、豬腳、炸肉排以及番茄炒蛋等菜色，另外加購一包米粉，結帳時被收取500元。該民眾對此價格感到震驚，隨即將餐點照片上傳至臉書爆廢公社公開版，並表示自己「吃到天價自助餐」。

從民眾上傳的照片顯示，便當盒內裝有滷豬腳三塊、一塊炸肉排、鯖魚、豆腐，以及裝滿四格的番茄炒蛋，整體份量相當豐盛。照片公開後立即引發網友熱烈討論，多數網友認為價格過於離譜。有網友留言表示「這樣要500太誇張」，也有人開玩笑說「難道番茄炒蛋裡藏了鮑魚」、「可能叫錯阿姨才被多算」。部分網友則提醒，若覺得價錢不合理，應該當下就向店家反映確認。

面對爭議，該自助餐店員工出面說明。店員表示，依照照片中的菜色內容進行估算，總價應該約為355元，並懷疑該名民眾可能不只購買一份便當。店員詳細說明各項菜色的定價：鯖魚一塊約40元、炸肉排40元、豬腳三塊約90元、番茄炒蛋若裝滿四格則為100元，豆腐與米粉另外計價。按此計算方式，整份便當價格約為三百多元。

店員強調，店內所有餐點價格皆為固定標準，並非隨意定價。若顧客對結帳金額有任何疑慮，都可以在現場立即反映，店家會重新核算，避免事後產生爭議。為驗證價格，記者實際到店購買相同菜色，扣除米粉後價格約為265元，即使加上其他配菜也不會超過350元。

針對此次事件，店家表示近期因客流量增加，結帳時可能產生誤會，但絕對沒有惡意哄抬價格的情況。部分熟客也為店家說話，表示根據平時消費經驗，這樣的菜色不可能收取500元。

民眾對此事件反應不一。有受訪民眾表示，若是這樣的菜色，合理價格應該在150元到220元之間。若真的被收500元，雖然可能還是會付款，但下次就不會再光顧。也有民眾認為，整間店的菜都夾完可能才會到500元，單一便當不太可能有如此價格。

此事件反映出自助餐定價透明度的問題。專家建議，自助餐業者應該清楚標示各項菜色價格，讓消費者在夾菜時就能估算總價。消費者方面，若對價格有疑問，應該在付款前立即詢問確認，要求店家逐項說明計價方式。

事件曝光後，不少民眾呼籲業者與消費者雙方都應該在交易當下清楚核對金額，避免因誤會導致不必要的爭議。店家也應該加強員工訓練，確保結帳時準確計算，並主動告知顧客各項收費明細。消費者則應提高警覺，對不合理的價格勇於提出質疑。

