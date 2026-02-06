高雄自助餐"4菜1肉"高達250元 民眾:快要吃不起

南部中心／林俊明、陳姵妡 台南高雄報導

台南有民眾大推，90元雞排飯，雞排不只比男生的臉還大，還比便當盒寬，但不是每家自助餐都這麼划算，高雄有民眾到自助餐店買便當，四樣菜、3.4塊糖醋肉，最後結帳高達250元，民眾自嘲，自助餐快變成他吃不起的樣子。





網友抱怨高雄一家自助餐店，這樣的菜色家起來要250元，自嘲吃不起了。（圖／threads【kn01.31】）





青菜、炒蛋、肉品，各式各樣菜色相當豐富，許多民眾愛吃自助餐，但有人在高雄苓雅區一家自助餐店買便當，結帳時被價格嚇一跳。裡頭包含茄子、芹菜豆干、菠菜、番茄炒蛋、糖醋肉和白飯，最後結帳居然高達250元，民眾發文自嘲，自助餐店變成吃不起的樣子了。民眾：「最主要是看你買的是什麼東西，因為他裡面分成蔬菜，紅肉跟綠蔬，就還好ok。」但記者回到現場，實際夾了類似菜色，最後結帳是195元。記者vs.自助餐業者：「這個是100塊，這個100塊這個就是95啊。」自助餐業者：「當事者覺得不公平的話，要現場跟我們講，是不是我們計算錯誤，還是怎樣的話，我們自己會認錯，會當場會再算一次。」價格有落差，店家解釋，為了避免消費爭議，今年初開始，改成電子化秤重計費，所以民眾夾的份量跟湯湯水水，都可能會影響價格。

台南一家便當店，主打"比臉大"雞排，雞排比整個便當盒還要寬。（圖／民視新聞）





不過這家在台南的便當店，則是被讚買到賺到，除了便當基本菜色外，主打"比臉大"雞排，雞排比整個便當盒還要寬，打開便當幾乎裝不下大雞排，讓民眾大讚，CP值很高。民眾：「不錯啊份量呢大小，都差不多一樣大不小塊，比外面其他便當店還大塊對啊。」民眾：「我覺得肉很緊實，很好吃很大塊，賣90塊你覺得CP值夠不夠夠。」這樣超大塊雞排，在一般自助餐店，恐怕要150元以上才吃得到，同樣自助餐店，價格天差地別，能不能接受，恐怕見仁見智。

