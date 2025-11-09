高雄自助餐3主菜+炒米粉要價5百元 民眾氣炸:太貴

南部中心／陳凱茂、陳芷萍 高雄市報導

高雄有民眾到仁武一家自助餐買便當，夾了三樣主菜、番茄炒蛋、炸豆腐和一包米粉，居然要價五百塊，他覺得太貴了，氣得po網問大家合不合理？不過，自助餐員工表示，他們的價格都是固定的，若以照片中的便當來看，應該是355元，認為民眾可能不只買了一個便當。

請自助餐員工重算一遍共355塊，雖然還是有點貴，但怎樣也不到五百元。（圖／民視新聞）

接近中午用餐時間，陸續有民眾來到高雄仁武這家自助餐包便當。但卻有一名民眾日前也來這裏買飯，卻買出一肚子氣。網路po出照片，買了半塊炸雞排、滷豬腳、鯖魚、炸豆腐、和一整排的番茄炒蛋，外加一包炒米粉，居然要價五百塊，讓他差點沒吐血。一名婦人聽到價錢說，「若500塊要翻盤子了，我會開罵，不可能啦！哎唷喂！看照片差不多220塊啦！」另一名男士也說，「喔，太扯了！ 要是我當下還是會付錢，但下次應該就不會來了！」其他自助餐業者說，「是稍微比較貴啦！」

當事自助餐員工表示，若以照片中的便當來看，應該是355元，認為民眾可能不只買了一個便當，但拍照卻只拍一個便當。（圖／民視新聞）

請自助餐員工重算一遍給我們看，半塊雞排40元，豬腳兩份70元，鯖魚40元，炸豆腐15元，番茄炒蛋要100塊，一包炒米粉也要90元，加起來355塊，雖然還是有點貴，但怎樣也不到五百元。員工說，「光他的蛋的話就要100塊了，因為我們的蛋一小格25，他這樣子要算四格，就是100塊，就是這樣子差不多355元，會算到500塊，我相信他不只一個便當，你懂嗎？」常來的顧客說，「這間在算錢算合理，應該是算錯了。」查閱谷哥評論，只有1.8顆星，不少留下負評的人也都是因為算錢算太貴的關係，有人說本來很常來買，但被今天的價格有點嚇到不敢再去了，原本要收450，反應過後才退200回來，更多人是只去一次就掰掰。員工表示，「我們真的算錯，我們當然會退他錢啊。我們這裡有很多客人也是這樣子啊，因為人多，你說100%沒有誤差是不可能嘛。」員工的意思就是，若當下覺得價格有問題，請勇敢提出質疑，請店員把每樣菜的價格清楚算給你聽，才有機會把多算的錢拿回來。

