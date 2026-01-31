高雄自小客車拒檢逃逸 警將舉發開罰18萬

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區中山東路30日晚間警方執行取締酒駕專案，經攔查一部黑色轎車路邊受測，駕駛一開始假意配合引導，突然加速駛入巷弄逃逸，警方表示，將會依法舉發開單，處18萬元罰鍰。

網友於1月30日在網路社群反映自小客車拒檢逃逸案，鳳山分局表示，已對該輛自小客車依違反道路交通管理處罰條例第35條4項「行經警察機關設有告示之處所，不依指示停車接受稽查」之規定舉發，處18萬元罰鍰。

鳳山分局員警於1月30日在中山東路段執行取締酒駕專案勤務，期間一輛自小客車行經警察設置之攔檢站時，突迴轉離去，警方遂趨前攔查，駕駛一開始假意配合警方引導，卻突然加速駛入巷弄逃逸。

鳳山警分局表示，挑戰公權力並置他人安危於不顧之行為，將會以最強硬態度依法究辦，切勿心存僥倖。

