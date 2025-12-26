高雄與日本教育交流躍進 陽明國中締結陸奧市9校

（中央社記者林巧璉高雄26日電）高雄市陽明國中今天與日本青森縣陸奧市9所中學締結姊妹校，高雄市教育局表示，此次締結也使高雄市與日本締結的姊妹校數邁入100校，多年深耕教育交流的豐碩成果。

締結儀式今天由陽明國中校長張永芬代表學校簽署，高雄市教育局長吳立森、日本青森縣陸奧市教育委員會教育長阿部謙一共同見證，高雄市行政暨國際處長張硯卿也親自參與。

吳立森致詞表示，陽明國中與陸奧市9所中學締結是高雄市與陸奧市教育交流的嶄新里程碑，也是繼日本青森縣、陸奧市與高雄市10月簽署三方友好交流協定書的延續；期待雙方在音樂、運動、科技、專題發表、教師合作及線上實體交流中激盪出更多合作。

教育局表示，此次締結也使高雄市與日本締結姊妹校數邁入第100校，象徵雙方多年深耕教育交流的豐碩成果，意義格外重大。

教育局說明，此次締結姊妹校的9所中學包括田名部中學校、陸奧中學校、關根中學校、近川中學校、大湊中學校、大平中學校、川內中學校、大畑中學校及脇野澤中學校。

張永芬表示，陽明國中與日本青森縣陸奧市各中學的交流情誼已延續30餘年，這份友誼不僅是學校重要的國際資產，更是師生共同珍惜的教育歷程。透過姊妹校締結，讓學生在真實的國際互動中培養全球視野，成為具備國際素養與在地關懷的世界公民。

教務主任吳淑真說，未來將結合課程規劃，透過書信交流、線上互動及實地參訪等方式，讓國際交流融入學生的學習日常，培養跨文化溝通能力與多元視角，讓國際教育成為學生學習歷程中的重要養分。（編輯：龍柏安）1141226