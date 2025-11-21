高雄與熊本市簽署MOU 20校共推國際教育

▲高市府教育局長吳立森（右）、日本熊本市教委會教育長遠藤洋路（左）簽署教育交流備忘錄與交換在地特色紀念品。（圖／高市府教育局提供）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本市教育委員會教育長遠藤洋路率團來訪高雄展開教育交流行程，20日與高市府教育局長吳立森共同簽署教育合作備忘錄（MOU），雙方未來將以常態化學生互訪、教師專業對話、課程與學習成果分享及雙語教育經驗交流為主軸，深化互動合作。

熊本市遠藤教育長今年4月首度來訪高雄，隨即對高雄市豐沛的教育能量與熱情接待印象深刻。另高雄市三級學校校長8月也組團回訪熊本市，實地走入當地學校，加深對彼此教育文化的理解與連結。短短半年內，雙方密切互動、互信快速累積，最終促成20所臺日學校締結合作，也突顯兩市在國際教育上的共同願景與行動力。

此次熊本市遠藤教育長來訪期間也參訪旗山國小、南隆國中、陽明國中、中山高中、彌陀國中及仁武高中等校，實地瞭解高雄市學校推動科技融入課程、食農教育、食魚教育及多元校本課程情形，另林園高中、壽山國中、加昌國小及藍田國小等校也共同參與，展現三級學校攜手推動國際教育的行動力與凝聚力。

雙方合作早已在各校間熱絡展開，彌陀國中與熊本市日吉中學校透過多次線上課程，培養跨文化溝通能力；壽山國中與天明中學校攜手參與學學文化創意基金會「小感動生肖彩繪活動」；陽明國中也將於12月帶領35名親師生赴日本與東町中學校交流，深化實質合作。

高市府教育局長吳立森表示，高雄市與熊本縣、市已在之前市府合作基礎上推動多項教育交流合作，近幾年透過產業與城市治理交流，更推進彼此夥伴關係。本次教育合作也特別著重高中及國中階段的實質連結，包含中山高中與熊本縣立必由館高校、仁武高中與熊本縣立千原台高校等對應學校交流規劃，未來將透過專題發表、短期訪學、線上課程與社團合作等方式，讓學生在真實互動中培養國際理解、溝通合作與多元文化素養。

熊本市教委會遠藤教育長表示，高雄優質的教育環境和學校的創意課程，讓他留下了深刻的印象，希望未來雙方能有更多的交流機會，特別是在雙語教育、文化藝術和永續議題等領域，一起做更多新的嘗試。

