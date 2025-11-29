高雄與青年學子對談 矢板明夫：「2027兩岸終須一戰」只是媒體標題

矢板明夫認為高市早苗「台灣有事論」的發言比起安倍晉三推進了三大步。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] Newtalk新聞今(29)日於高雄商旅舉辦第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】，受邀擔任講師的資深媒體人矢板明夫，以「媒體現場與輿論操作：新聞如何影響政治溫度」為題，與學員暢談中國、日本與台灣的政情，他認為日本首相高市早苗「台灣有事論」的發言比起安倍晉三推進了三大步，而「2027兩岸終須一戰」的論點也只是媒體的標題，「聽聽就好」，不值得杞人憂天。

矢板明夫為遺華日僑，出生成長於中國天津，祖父曾在北京開設電器工廠，15歲隨家人移民回日本，成年後作為記者派駐北京達10年，對中國議題有深入認識，後來派駐及定居台灣多年，2024年入籍中華民國，今年起與Newtalk新聞合作《矢板明夫Newtalk》節目。

矢板明夫表示，他和高市早苗算是學姊與學弟關係，兩人都讀過松下政經塾，高市是第五期，矢板則是第十八期，高市剛當選國會議員時，他還常和學長到國會找她，兩人在二十多年前就有交情，想不到她現在當上了首相，成為世界矚目的領袖。

談到流量，矢板說他每天晚上都會在社群平台發文，昨晚臨時看到上海有則新聞說日本歌手大槻真希在台上演唱知名動漫《海賊王》片尾曲時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下電閘，人也被強制請下台；濱崎步上海演唱會1萬4千多名觀眾購票，也被臨時通知取消，舞台甚至直接被全部拆除。

他憑著記者的敏銳度，認為台灣還未見到相關新聞，經過搜尋中國各平台後確認屬實，立刻捨棄原本已寫好的貼文，短短十多分鐘就重新寫好新貼文，以最快速度發在臉書和Threads，三立電視引用他的貼文，很快點閱數就累積上百萬之多。他說，二十多年前剛當記者時，要第二天看報紙才知道訊息，而今天網路信息即時又快速，原本一個沒沒無聞的人，透過一則新聞就可以讓幾百萬人知道。

在Q&A的階段，矢板首先就「2027兩岸終須一戰」的論點表示，這僅僅是媒體的標題，古往今來， 戰爭從來沒有先預告，都是臨時發動的；習近平 2012年上台，每五年連任一次，原本2022年就應該卸任，但接著又破例做第三任，很多人都說他寸功未立，2027年想再連任恐無望，因此會打台灣來添脂抹粉；也有人說，中共是在1927年建軍， 2027年適逢建軍百年，會以攻下台灣來獻大禮，中國軍隊稱解放軍，就是因為台灣還未收回。

不過矢板明夫分析，習近平連不連任，取決於黨內權力有多牢固，現在他在黨內無對手，根本就不用打台灣，2027也照樣可以連任，所以「2027兩岸終須一戰」的說法聽聽就好。他補充說，過去曾有人寫過「1995閏八月」的書大賣，後來移民美國，接下來又有人預測1999、 2012、2020中國會攻打台灣，也都證明空穴來風。

矢板明夫也指出，高市早苗「台灣有事論」的發言比安倍晉三推進了三大步，第一、2021年12月1日安倍在一次線上會議中說「台灣有事就是日本有事，就是日美安保有事」，但當時他已卸任首相，發言不代表政府，而高市早苗卻是代表日本最高行政長官；第二、安倍發言的場合是民間論壇，隨口說說，但高市卻是在眾院預算委員會直播下說的，如果不撤回就永遠留下記錄；第三、安倍的「台灣有事論」定義模糊，說疫情也可以通，但高市明確說可以出動自衛隊，難怪中國會嚇一跳。

矢板明夫表示，他在產經新聞社有位前輩福島，是鷹派，和高市早苗一樣都是奈良人。福島曾說，日本的外交是看中國臉色、聽美國指揮， 現在日本可以自己判斷，過去是中國向日本畫紅線，現在則是高市向中國劃紅線。中國以粗暴手段想透過日本壓力逼高市早苗下台或收回「台灣有事論」的發言，沒想到卻促使高市的支持率上升到了八成，證明中國這一波外交攻防的操作是失敗的。

矢板明夫以「媒體現場與輿論操作：新聞如何影響政治溫度」為題，暢談日、台、中政情。 圖：孫家銘攝

學員踴躍向矢板明夫提問。 圖：孫家銘攝