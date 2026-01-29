高雄興達港區漁會攜手摩斯漢堡 推廣世界風味大賞野生烏魚子

高雄市興達港區漁會攜手摩斯漢堡，於高雄市議會舉辦「一口吃烏魚子推廣展售會」。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 農曆佳節將至，素有「烏金」美譽的烏魚子成為伴手禮珍饌代表，高雄市興達港區漁會攜手摩斯漢堡，今(29)日於高雄市議會隆重舉辦「一口吃烏魚子推廣展售會」，議長康裕成率多位議員出席力挺，並邀請市民把握年節選購時機，一口品嚐烏魚子、實際行動支持在地漁業。

展售會現場包括海洋局長石慶豐、摩斯漢堡總經理葉靜慧，議員邱俊憲、黃文志、何權峰、范織欽、李雅慧、李雨庭、林富寶、陳慧文、郭建盟、張博洋、鄭孟洳等均到場支持，另有鍾易仲及立法委員賴瑞隆、許智傑服務團隊到場共襄盛舉，展現府會對高雄漁業的高度重視。

康裕成肯定興達港區漁會在理事長吳進興、總幹事郭展豪帶領下，持續升級冷鏈與加工技術，烏魚子品質深受肯定，更透露議會餽贈日本外賓的烏魚子皆選購自興達港區漁會，品質已是「國際級保證」。她並期許摩斯漢堡未來持續開發烏魚子創新產品，優先採用興達港漁會漁產，讓高雄海味走向更寬廣市場。

延續傳統工藝、減鹽配方的野生烏魚子，用創新便利的全自動真空「一口包裝」吃法，興達港區漁會有專業的HACCP、ISO22000最高衛生規格工廠，嚴格把關安全製程。這款「炙燒壹口烏魚子」目前正在摩斯漢堡全台灣近300家門市熱賣中，獨家的可愛包裝，甜甜入手價，大家都能品嚐南台灣的美味烏魚子，有袋裝及禮盒裝，無論送禮或是犒賞自己，都再適合不過了。

「大興魚市場」為興達港區漁會的自有品牌，作為台灣重要的烏魚子產地，獨特的地理環境與精湛的鹽漬工藝，造就了風味十足、口感香Q黏牙的頂級品質。總幹事郭展豪表示，傳統烏魚子料理程序繁瑣，為因應現代人忙碌的生活型態，特別研發「一口吃」包裝，不僅保留了傳統的炭烤香氣，更讓美味「隨手可得不沾手」，成為春節送禮、親友相聚最體面的首選。

除了烏魚子外，還有虱目魚、鱸魚、石斑，都是興達港區漁會的熱銷商品，漁會在公益方面更是不遺餘力，近三年捐出近百萬元的水產品供茄萣區國中小學「加菜」，不論是過去的班班吃石斑，或是未來的團膳加碼，興達港區漁會都將努力爭取機會、期待未來有更多公益夥伴加入捐贈行列，豐富漁村量能。

