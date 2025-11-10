高雄興達港設臨時拆船廠沒跟地方講 海洋局長坦言疏漏、會再溝通

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議邱俊憲今質詢關切興達港設置臨時拆船廠計畫，質疑相關單位事先都沒在地方開說明會，引發基層質疑，海洋局長石慶豐答詢時坦言疏漏，強調會再溝通。

高雄旗津拆船廠因抗議停工半年，前鎮漁港內停放近百艘老舊漁船待拆解，海洋局長石慶豐日前提到，依航港局政策，後續不在旗津拆船，中央已核定興達海基轉型臨時拆船廠。

市議員邱俊憲今質詢時指出，他看到消息也接到地方詢問，結果花了好幾天，根本找不到關於興達港轉型臨時拆船廠的會議或公聽會資料，強烈質疑政府事前有跟地方溝通嗎？

廣告 廣告

他進一步提醒，興達港週邊的茄萣鄉親，幾十年前就因為中央評估在興達規劃拆船區而強烈反彈，結果又聽聞中央已核定此案，心理一定很不舒服。

邱俊憲說，拆船業至今仍屬高污染行業，不論怎處理、一定要跟地方說明，讓資訊透明公開，如果主管單位來硬的，相信後續會遇到不順遂的過程。

石慶豐答詢說明，興達港臨時拆船廠初步先以港內16艘廢棄船舶為主，後續才會將前鎮部分船隻移過去處理，他坦言先前有些疏漏，後續會主動跟地方探詢、了解基層想法，並加強溝通。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收

58年來首個11月登陸台灣颱風？ 鳳凰海警預估週一下午至晚間發布

鳳凰颱風要來了！穿越菲律賓準備北轉 恐週三晚間登陸

各國預測趨一致！「鳳凰」颱風恐中南部登陸斜切出海

