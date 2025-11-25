高雄舉辦「數位遊牧友善標章」說明會

高雄「數位遊牧友善標章」說明會。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市政府青年局為推動高雄邁向國際數位遊牧友善城市，廿五日與國家發展委員會「遊牧台灣辦公室」，共同舉辦「數位遊牧友善標章」說明會，邀集共享空間、咖啡廳及旅宿業者出席，協助業者掌握最新數位遊牧趨勢與標章申請流程，展現高雄在地產業對新型態工作模式的積極布局。

青年局長林楷軒表示，全球主要城市積極營造友善的遠距工作環境，以吸引國際人才與數位遊牧族群，高雄作為台灣最大的國際港埠，具備完整的城市機能與舒適宜人的生活節奏，發展遠距辦公具有明顯優勢，數位遊牧者高度依賴的共享空間，也是青年自由接案與跨域合作的重要工作場域，而遠距、彈性接案與跨領域協作等工作模式，正呼應當代青年所需的數位能力與新型就業趨勢。

廣告 廣告

「遊牧台灣辦公室」執行長徐愷指出，台灣自二０二三年起積極推動數位遊牧政策，今年正式納入國發會推動重點，自一月「數位遊牧簽證」上路以來，中央持續完善制度，吸引國際遠距工作者來台發展。他認為，高雄兼具成熟都市建設與創業氛圍，具備成為南部重要數位遊牧基地的潛力。

徐愷擔任講師解析國內外數位遊牧發展趨勢、標章申請流程與審核重點；深耕高雄遠距工作社群的韋亞圖亦以「Second Space」創辦人身份，分享打造遠距友善場域的實務經驗，透過政策資訊與在地案例結合，協助業者掌握政策脈動，提升對遠距工作者的服務量能。