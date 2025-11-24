高雄色翁飲料機前「捧胸邪笑」還跟家人走掉！受害女無助：真的好噁心

記者洪正達／高雄報導

色翁趁被害女裝汽水時，伸鹹豬手襲胸。（圖／翻攝Flickr@William Matheso）

高雄一名女子於今年7月間前往好市多中華店裝飲料時，遭到一名70多歲老翁「捧胸」鹹豬手，甚至對方犯案後還用猥褻的眼神盯著她，最後跟著家人一起走掉，對此，警方表示，目前已依法將老翁函送法辦法辦。

被害女指出，即便事發至今已過了4個月仍感覺到非常噁心，當時該名老翁當面襲胸後，還一直對她笑，她當場愣住一下子後，朝著對方的肩膀打下去，但只能眼睜睜看對方走掉，事後向警方報案，警方也找到老翁，但老翁卻完全不承認涉案，讓她很無助。

前鎮分局指出，警方於7月18日接獲轉報，一名女子自述於7月14日晚間8點多，在前鎮區大賣場遭到一名男子強制觸摸性騷擾，員警隨即依規定受理並展開調查，經調閱相關影像畫面後，鎖定涉案老翁。

經蒐證後，警方於8月27日通知涉案人到案說明，以釐清事發經過，訊後依涉犯性騷法函送法辦，並函請社會局依權責審議，警方表示，民眾如遇有需要協助事項，可立即撥打110報案專線，本分局會即刻到場協助處理。

