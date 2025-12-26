高雄苓雅五叉路口改造完成 增行人庇護區提升安全

（中央社記者林巧璉高雄26日電）高雄市苓雅區中正路、五福一路、凱旋二路是五叉路口，交通量大且動線複雜，用路人風險高。工務局道路養護工程處與交通局近日完成改造，增行人庇護區，並拓寬人行道及調整車道。

道工處今天透過新聞稿表示，為提升路口交通安全及順暢性，近期與交通局合作完成該路口通行環境改造，除了增設行人庇護區，也拓寬人行道、調整車道等，兼顧通行效率及行人過路權益。

道工處說明，中正、五福、凱旋路口是市區交通樞紐，鄰捷運橘線、輕軌站點，周邊民生休憩機能良好，人車流量皆大，尖峰時段易有交通壅塞情形，機慢車與汽車車流交錯爭道，轉彎車流與行人動線也常相互干擾。

過去此路口的交通動線混亂，設計上對行人相當不友善，不少民意代表長期質詢此處交通改善計畫。道工處表示，為解決此路口動線衝突，將西側中正二路口既有槽化區設置為行人庇護區，並拓寬五福路側人行道，同時配合行穿線調整位置開設斜坡道，並以護欄及車阻強化行人安全防護。

此外，為便利中正路往五福路方向機慢車直接左轉，於路口增設實體分隔島及往五福路機慢車專用道，調整後的行車動線更順暢，也大幅減少機慢車停等時間。

道工處補充，市府會持續檢視道路環境、了解需求盤點改善，提升路口交通安全，並營造舒適、順暢的通行空間，提供市民安心友善生活環境。（編輯：李錫璋）1141226