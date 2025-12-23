高雄苓雅清潔隊公辦都更案簽約 總投資55.67億元

（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市苓雅清潔隊公辦都更案，市府今天與隆大營建事業公司簽約，總投資金額新台幣55.67億元，預估開發量體約1.7萬坪，打造兼顧公共服務設施、商業空間。

苓雅清潔隊公辦都更案今天舉行簽約典禮，基地位於三多二路和和平一路口，面積3452平方公尺。高雄市副市長林欽榮致詞表示，苓雅清潔隊舊址，因屋齡已超過60年，因此捷運局以公辦都更方式開發，除了提供環保局新的辦公空間，也提供高齡化社會所需的日照中心，因鄰近輕軌五權國小站，可鼓勵大眾運輸使用。

廣告 廣告

隆大營建事業公司董事長陳武聰致詞表示，該案建築透過錯層陽台、水平線條與垂直綠化設計，形塑如書頁翻展般的立面節奏。全案將依規劃取得銀級綠建築標章與耐震標章，並導入雨水回收、透水鋪面與多層次綠化設計。

捷運局說明，新建築規劃將三多路側退縮留設6公尺人行步道，提供學童至五權國小安全的通學路徑，並提供居民至輕軌五權國小站舒適的步行空間，臨和平路及英明路側留設街角廣場，提供街區戶外活動空間，並配置商業設施。

此外，公共與公益設施包含室內270坪日間照顧中心及室內150坪環保局辦公室等，並有1座公共自行車站。另市府可分回權利價值權利金挹注捷運建設經費。

捷運局表示，目前即將辦理評選及招商中案件還有捷運R17站A5基地、O9聯合開發案BC基地、前金區後金段等開發案，累積將挹注捷運建設536億元，並透過捷運站周邊土地開發，創造搭乘捷運使用人數，鼓勵使用大眾運輸。（編輯：李錫璋）1141223