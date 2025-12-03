高雄苓雅百元鍋物 學生、小資族宵夜聚餐口袋首選

苓雅百元火鍋新選擇，份量實在、用料不馬虎（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

從少年學徒到火鍋創業者 以在地精神打造高雄平價小火鍋品牌

物價持續攀升，外食族卻常在「吃得飽」與「吃得好」之間掙扎。近來，高雄一間主打高CP值的苓雅區小火鍋店，憑藉實在用料與貼心設計，悄悄躍升為小資族與學生的私藏店家。

這間被譽為苓雅人氣鍋物與苓雅宵夜必吃的火鍋店，正是七里湘平價小火鍋。創辦人是餐飲科班出身，自十五歲起便在親戚經營的餐館中歷練內外場工作，從洗菜、備料到接待做起，一步步打下厚實基礎。

廣告 廣告

「一開始只是幫忙，後來發現自己真的愛上這行。」他回憶道。多年後，決定與家人共同創業，於2025年創立品牌。七里湘平價小火鍋不僅是他夢想的起點，更是對品質與細節長年堅持的實踐，也為高雄特色鍋物餐廳注入一股年輕且務實的力量。

苓雅個人小火鍋新勢力：家人攜手打造在地風味



不同於連鎖或大型集團，七里湘平價小火鍋由創辦人與家人共同經營，雖規模不大，卻能落實理念。「我們自己挑菜、自己熬湯，連醬料台也是量身打造」他說。店內動線與細節，來自他多年餐飲實務經驗的觀察與累積。



火鍋雖是常見料理，但品牌希望在熟悉中創造驚喜。無論湯底還是自助吧，都講求實在、用心與多元，也因此迅速成為苓雅個人小火鍋中的特色店家，更是許多人口中的苓雅學生美食推薦之一。

苓雅臭臭鍋推薦，湯頭濃郁、風味一百分的在地美味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

小資族必吃鍋物首選：自製湯頭與免費自助吧

在強調CP值的小火鍋市場中，七里湘平價小火鍋以實在的用料突圍。店內湯底皆為自家熬煮，堅決不用市售湯粉，從起司牛奶、麻辣牛腩到酸菜白肉與剝皮辣椒鍋，風味多元、層次鮮明。創辦人表示：「即使只是高雄百元鍋物，我們也堅持用心熬製湯頭。」



免費自助吧同樣是亮點之一，提供白飯、各式麵食、飲料、霜淇淋、爆米花等十餘種品項，且不定期更新。「希望每次來都有驚喜，」店家笑說。這樣的設計讓店家成為不少人心中的小資族必吃鍋物，也是不少在地學區的高雄學生聚餐餐廳首選。

苓雅家庭聚餐推薦，適合大人小孩的溫馨用餐選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

苓雅24小時餐廳與苓雅美食外送推薦 打造多元友善空間

除了菜單設計，七里湘平價小火鍋在用餐環境上也處處貼心。店內設有兒童椅與兒童餐具，並採寵物友善政策，允許寵物落地，對親子與毛孩家庭相當友好。



目前以現金付款為主，但已規劃導入電子支付。外送方面則與 Uber Eats、Foodpanda 合作，無論是苓雅外帶小火鍋、苓雅美食外送推薦，或是深夜用餐需求，都能輕鬆滿足。二樓另提供可容納 40 人的包場空間，適合朋友慶生或高雄公司火鍋聚餐。



雖然品牌來自在地，卻吸引不少屏東與外縣市顧客特地造訪，成為高雄深夜鍋物與苓雅宵夜必吃的熱門名單。創辦人表示：「我們沒有強大的行銷資源，只想把每個細節做好。」也因此成就了這家高雄平價小火鍋的代表品牌地位。



想吃得好又不傷荷包？這些問題幫你一次解答



Q1：這家火鍋店有什麼特色？

《七里湘平價小火鍋》最大的特色是全手工自製湯頭與豐富的免費自助吧。店家不使用市售湯粉，每款湯底都是熬製而成。搭配免費提供的白飯、科學麵、飲料、冰淇淋、霜淇淋與爆米花，讓顧客即使用低消費，也能享受豐富多樣的高雄健康鍋物體驗，深受學生與小資族喜愛。



Q2：這間店什麼時候營業？適合吃宵夜或晚餐嗎？

店家營業時間為24小時，是少見的苓雅24小時營業餐廳。無論是晚下班、夜貓子，還是深夜聚餐，都是不錯的選擇。也因此被不少人評為「高雄深夜鍋物」與「苓雅宵夜必吃」首選。



Q3：適合學生或家庭聚餐嗎？有包場服務嗎？

非常適合。《七里湘平價小火鍋》提供兒童椅與兒童餐具，也歡迎寵物入店落地活動，用餐空間友善寬敞。二樓空間可容納最多40人，適合學生團體、家庭聚餐或朋友慶生，低消5,000元即可包場。



Q4：想吃但不方便內用，可以外帶或外送嗎？

可以！除了現場內用外，店家也與 Uber Eats、Foodpanda 合作，是不少熟客心中的美食外送推薦。



《七里湘平價小火鍋》

地址：高雄市苓雅區福德二路271號

連絡電話：07-752-8688

官方FB：https://rink.cc/ot4xq

Google地圖：https://rink.cc/pdki7

（最新資訊請以商家公告為準）