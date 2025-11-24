高雄苓雅驚悚車禍！ 7旬翁路口「保齡球式」撞機車5傷
高雄市 / 綜合報導
高雄苓雅區今(24)日上午發生驚悚車禍，機車在正義路、鐵道街口停等紅燈時，結果一輛轎車從後方撞上，完全沒剎車，5輛機車當場被撞到東倒西歪，5名騎士都受傷，實際找到其中一名遭撞騎士，他回想起當時經過，還是心有餘悸，他說都快騎到家了，卻突然聽到砰一聲，自己就被撞飛，而75歲的肇事駕駛，初步判定是操作不當，沒有注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因還有待進一步釐清。
早上10點多，民眾騎車上路，在路口停車紅燈，這時候一輛轎車從後方突然猛撞，明明是紅燈，卻一路衝撞沒停車，騎士像打保齡球，被撞到東倒西歪，沒想到駕駛還繼續往前開，車輛一邊打著左轉方向燈，是沒有注意到嗎，嚇得對向同樣停等紅燈的機車騎士們，快速閃開來就怕也被撞到。 目擊民眾說：「那時候撞到的時候，好像是一位阿伯(駕駛)，都沒有停車，直接闖紅燈過去，撞到5輛機車，都沒剎車。」
車禍意外發生在24日早上10點初，高雄苓雅區正義路、鐵道街口，當時是一名75歲的陳姓男駕駛，沿鐵道街由西向東行駛，結果直接碰撞同向，停等紅燈的5輛機車，導致5名騎士都受傷，其中一名遭撞男騎士，被撞倒在地，他就在快到家時，遇上劫難，回想起來還心有餘悸，遭撞騎士說：「我聽到砰一聲，然後我整個人就飛出去了，撞到之後，那台汽車就加速然後停到藍色招牌那邊去。」
機車騎士膝蓋擦挫傷幸好沒大礙，機車多處受損，零件散落在地面上，可見撞擊力道有多大，高雄交通警察大隊苓雅分隊長潘益正說：「本案無人酒駕，初步分析事故原因，為陳男駕駛操作不當，未注意車前狀況，另陳男闖紅燈行為，處1800元以上，5400元以下罰鍰。」75歲陳姓男駕駛沒有酒駕，過去也沒有違規紀錄，這回闖紅燈撞翻5輛機車，釀成5人受傷，為何操作不當，是否車況有問題或是人為疏失，還要進一步釐清。
更多華視新聞報導
險象環生！ 輪椅男單腳「倒退嚕」 闖紅燈穿越6岔路口
台南自行車賽出車禍 15歲少年遭車輛撞擊重傷
疑停等紅燈未注意！ 台中臨港路5車追撞1命危
其他人也在看
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 1 天前
獨家／只剩副駕完整！花26萬買中古車 連車頂都拼接
獨家／只剩副駕完整！花26萬買中古車 連車頂都拼接EBC東森新聞 ・ 19 小時前
三菱當家得利卡改款接單破 3 千張！候車期 5 個月 下一代台灣將導入
今年東京移動展上，Mitsubishi 推出二度小改款的 Delica D:5，換上新式樣外型與 8 吋數位儀表，動力維持不變但加入招牌的 S-AWC 超能全時四輪控制系統，雖然只是小改款但一經問世便大受歡迎，日媒指出上市不到 1 個月已有約 3,000 張訂單，候車期可能長達 5 個月。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
2025 鴻海科技日｜Model A、Model C、Model D三箭齊發，鴻海電動車大軍全面來襲！
在全球電動車產業加速重整、AI驅動車輛邁向新階段之際，「2025鴻海科技日」（HHTD25）於今日（11/21）盛大展開，以強勢姿態向全球展示跨入未來移動領域的企圖。今年以「加速想像」為主題，透過策略夥伴NVIDIA、OpenAI、Alphabet共同站台，強化在電動車與智慧移動生態系中的關鍵戰略位置。 在這場年度科技盛會之中，鴻海集團也端出史上最完整的EV陣容，包含去年首度亮相就引發市場期待的B級距電動車Model A，本次以更成熟的AI模組化架構回歸，展示多功能的靈活應用前景，加上鎖定豪華MPV級距的Model D準量產版，以及可被視為Luxgen n7改款的Model C北美版共同亮相，象徵鴻海電動車版圖正式走向全球舞台。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 天前
從北海道到沖繩！陸媒：中日航線有12條已「完全停擺」
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係危機，事件持續延燒，陸媒披露，根據統計，中日航線目前已有12條「完全停擺」。中天新聞網 ・ 2 小時前
2025 鴻海科技日｜Luxgen n⁵ 掰了！ Model B改以Foxtron「Bria」搶先登場！
是為展現代工實力的鴻海科技日，今年除了聚焦AI人工智慧與機器人，營收引擎之一的電動車也同樣亮眼，除了大抵維持2024年的家族成員，並且針對使用需求進行小改款強化，以及邁向量產之路的修改，但要說「重中之重」的，還是將以Bria之名正式發表的Foxtron Model B跨界休旅！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 天前
國道8號離奇車禍！ 2車碰撞「1名駕駛消失」 國道警察：追查中
台南市 / 綜合報導 昨(23)日晚上6點多，在國道8號東向，台南安定路段，有一輛轎車在變換車道時，撞上另一輛車，導致對方失控，衝撞護欄。畫面中可以看到，一輛銀色轎車，車身都有明顯的撞擊痕跡，另一輛黑色轎車，車頭也被撞爛。不過警消到場卻發現，明明是兩部車的事故，但是現場卻只看到一名受傷的駕駛，另一名駕駛，已經找不到人，因此國道警方將調閱沿路的監控影像，來追查這名駕駛到案。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
【內有影片】除了售價和上市日期，你想知道的Model B資訊都在這！Model D MPV奢華初體驗、Model C北美版接續n7改款、Model A全新參考車型等，鴻海科技日電動車資訊懶人包。
三種編成、六種車色、有什麼選配，甚至連行李廂空間都全部告訴你，雖然還不知道上市日期，但基本上明年農曆春節開新車過年應該沒問題，一直在等Model B上市的你，千為別錯過這支影片！車水馬龍網 ・ 1 天前
BMW電能科技再突破 引領純電移動新篇章全新BMW i4性能與續航全面進化
BMW電能科技再突破 引領純電移動新篇章全新BMW i4性能與續航全面進化SiCAR愛車酷 ・ 9 小時前
才剛下交流道等紅燈...轎車"引擎抖動起火" 駕駛急逃生
中部中心／蔡松霖 雲林報導國道一號雲林交流道下，發生火燒車意外！22日下午，一位駕駛，和朋友從台北南下到雲林觀光，剛下交流道停等紅燈，就感覺到引擎抖動嚴重，駕駛立即臨停路邊熄火，沒想到，車子卻突然起火燃燒，所幸車上兩人，都沒有受傷。白色轎車，被火舌吞噬，濃濃黑煙，不斷向上竄升，才剛下交流道等紅燈 ＂引擎抖動起火＂駕駛緊急逃生（圖／翻攝畫面）消防隊員，緊急佈水線灌救，所幸火勢在短時間內，就被撲滅，不過整台車，已經被燒得面目全非，只剩骨架，火舌吞噬轎車＂燒到只剩骨架＂ 消防隊急佈水線灌救（圖／翻攝畫面）事發就在，22日下午，國道一號虎尾交流道下，駕駛表示，當時剛下交流道，在停等紅燈時，就覺得車況異常，引擎不斷傳出奇怪聲音，還抖動嚴重，沒想到剛臨停路邊下車查看，車子就突然起火燃燒。車主表示，這台車，車齡大約4年，平常都有按時保養，一路從台北南下到雲林，也都沒有溫度飆高現象，怎麼會突然起火燃燒，詳細原因，還需由火調人員釐清。原文出處：剛下交流道．．．引擎嚴重抖動 車子起火燃燒 2人急逃生 更多民視新聞報導中型遊覽車突起火 11名旅客已下車逛老街幸無人傷2蒙古女涉新北九份扒竊 湊熱鬧看火燒車遭警逮捕新北驚傳火燒車！31歲男駕駛燒燙傷送醫 疑車內縱火輕生民視影音 ・ 1 天前
自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治
即時中心／温芸萱報導台中市民生路今（23）日上午發生一起悲劇車禍，鄭姓女騎士獨自騎乘南下，疑似疲勞駕駛自撞護欄摔落邊坡。雖經送醫搶救，鄭女仍於下午2點30分宣告不治。警方表示，事故詳細原因由交通警察大隊調查，並提醒民眾長途駕駛要充分休息，行中適時停靠，以確保自身與他人安全。今日上午10時27分，台中市民生路（北坑產業道路）發生嚴重交通事故，一名鄭姓女騎士，疑似因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡。鄭女清晨自北部出發，長途南下前往霧峰市區，事故發生時單人騎乘。事故發生後，警方與救護人員立即趕抵現場，鄭女隨即送往亞大醫院搶救，但不幸仍於下午14時30分宣告不治。警方表示，事故詳細原因仍由交通警察大隊進一步分析研判。據了解，鄭女在台北讀大學，清晨獨自一人南下。因此，警方研判疑似疲勞駕駛，同時也提醒，疲勞駕駛是造成交通事故的重要因素，民眾行前應充分休息，行中亦應適時休息，避免精神不佳時勉強駕駛，以確保自身及其他用路人的安全。此外，警方也呼籲長途騎乘機車的民眾，務必注意身心狀況，行駛過程務必遵守交通規則，避免類似悲劇再度發生。一名鄭姓女騎士，疑似因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡，送醫後仍宣告不治。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治 更多民視新聞報導行人地獄！台中74歲翁「綠燈過斑馬線」 遭轉彎小貨車撞飛送醫不治最新／台中工安意外！移工11樓鷹架摔落 意識不清送醫搶救韓團演唱會秒變「18禁現場」 情侶調情嗨喊「謝謝幫搶票今晚可TWICE」民視影音 ・ 1 天前
找無人！車停廟埕阻廟會進行 廟方找堆高機「鏟」車
台南市 / 綜合報導 台南有駕駛把車停在永康區一間宮廟廟埕，想不到週末兩天昨（21）日、今（22）日有廟會活動，雖然車主有留電話，但廟方聯絡了人沒出現，貼了黃單提醒禁止停車、也廣播了都找不到人，情急之下，只好調來堆高機移車，不過警方提醒，要是過程弄傷車身，可能會觸犯刑責。堆高機當街鏟起黑色轎車，一個轉向頭也不回，一路往前開，把整台車直接往廣場外移，霸氣移車方式，被民眾拍了下來引發討論，堆高機「鏟車」情節，就發生在台南永康區這間宮廟，廟方人員說：「有公告，還有貼單子。」記者VS.廟方人員說：「(結果車主都沒來移車)，對，沒來移打電話去。」廟方人員說：「打電話去不理我們，不聽啊。」駕駛當時把愛車停在廟埕，剛好昨（21）日、今（22）日這兩天，有廟會活動需要通行空間，廟方貼了這張黃單，提醒駕駛禁止停車，打了車主留的電話人沒出現，迫不得已只好強制移車。民眾說：「他會廣播啊，讓聽到的人趕快來移車。」記者VS.民眾說：「(如果沒開走他就)，他要使用就移車。」民眾說：「有事先告知了。」記者VS.民眾說：「他那邊有寫喔，跟你說不能給外車停，(對啊)。」民眾說：「你又要停然後損壞了，當然自認倒楣，我覺得可以打電話給警察局，請警察局通知車主來移車。」其實廟方平時，是有開放民眾停車，並張貼公告提醒，記得留下聯絡方式，需要移車時才能找的到人，宮廟提供停車空間，給民眾多一分便利，這回因為活動在即聯絡不上車主，最後只能出此下策。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
台南環保車驚悚自撞! 5車慘遭削尾.變電箱被撞倒
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導今天上午十點多，台南安平區發生驚悚的自撞車禍，一輛民間環保車左轉時車速過快，轉彎幅度過大，失控擦撞停在騎樓的五台汽車，整排車輛車尾都被撞得稀巴爛，還有變電箱也被撞倒，所幸無人傷亡。藍色車身的民間環保回收車，疑似左轉時車速過快，轉彎幅度過大而失控釀禍。（圖／民視新聞）監視器拍下，好幾台汽車停在自家騎樓，卻出現一台藍色環保車高速衝撞，掃過整排汽車車尾，發出一連撞巨大聲響。當地居民說，聽到砰很大聲，砰砰砰砰這樣過去，是撞到我們隔壁，我們這邊整排有五台車。看看每台車車尾都被撞得稀巴爛，最旁邊一台還撞上水泥梁柱，傷上加傷。路旁變電箱也被撞倒，現場滿目瘡痍。事發在台南安平民權路和緯路口前，這台藍色車身的民間環保回收車，疑似左轉時車速過快，轉彎幅度過大而失控釀禍。台南第四分局交通分隊小隊長葉俊麟表示，肇事車輛因左轉失控擦撞騎樓，停放五部汽車及一部機車，並波及一處民宅鐵捲門及台電變電箱，酒測值為0事故無人受傷。環保車擦撞騎樓五部汽車，台電變電箱也被撞倒。（圖／民視新聞）汽車好端端停在自家騎樓也遭受無妄之災，五台汽車、一台機車，加上鐵捲門和變電箱通通遭殃，現場滿目瘡痍。但好在整起車禍無人受傷，而詳細肇事原因還有待調查釐清。原文出處：台南環保車驚悚自撞! 5車慘遭削尾.變電箱被撞倒 更多民視新聞報導又是七旬老翁！高雄75歲駕駛闖紅燈「暴衝」撞5機車台南環保車失控！6車後段遭撞 變電箱也分離警局長研究新槍走火爆頭妻！送醫途中又翻車…民視影音 ・ 23 分鐘前
美國2025 Q3電動車銷售創新高！Tesla仍稱霸榜首、Audi Q6 e-tron擠入前10
2025年第三季美國電動車（EV）市場交出歷史最佳成績，根據Kelley Blue Book最新統計，今年Q3全美共售出437,487輛電動車，較第二季大增40.7％，年增幅也達29.6％，甚至比2024年第四季創下的前一次高點再多出近兩成，電動車在整體汽車市場的占比也同步攀升至10.5％，明顯高於去年同期的8.6％，顯示在政策變動前，美國市場掀起一波明顯的搶購潮。地球黃金線 ・ 10 小時前
寶嘉聯合攜星聯汽車持續深化北台灣在地服務！全新北投新車展示暨授權服務廠開幕
寶嘉聯合旗下之大台北地區經銷夥伴「星聯汽車」，宣布「台北市北投新車展示暨授權服務廠」正式落成啟用。這個全新據點同步整合了Peugeot與Citroën雙品牌的展示空間，並配置多品牌授權服務廠，提供從新車賞購到專業維修保養的一站式服務，以更完整的品牌體驗迎接大台北地區的消費者及車主。Zeek玩家誌 ・ 18 小時前
路口未減速猛撞 轎車「犁田」.小黃卡溝3傷
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭縣昨（21）日發生一起驚險車禍，一位計程車駕駛載著2位乘客開在鄉間小道上，在行經路口時，因沒有查看左右來車，和車輛在交會時發生碰撞，巨大撞擊力道，導致小客車直直衝進田內，計程車也差點掉進田裡，共造成3人受傷，計程車方向據了解有需減速的標誌，受訪時司機也承認錯誤，詳細車禍肇事原因還有待警方釐清。一輛計程車開在鄉間小道上，就在經過路口時，因為沒有放慢速度，查看左右來車，沒想到下一秒，黑色轎車同樣沒有減速，從右邊快速開過，一陣長煞車後，巨大撞擊力道，導致黑色轎車往田裡衝下去，還濺起不小水花，一旁的計程車則是被撞擊後，轉了一圈也差點掉進田裡，場面怵目驚心。當事司機杜姓駕駛說：「我有先按預防性按喇叭，然後也有凹凸鏡有看到影子。然後我看那個影子還有點小，覺得應該是還沒有很靠近，之後再看到只剩下一兩秒，我沒有停下來，也是我的錯。」車禍意外發生在昨（21）日，宜蘭縣冬山鄉永和路與美和路一段62巷口，計程車行進方向，路面清楚畫有白色倒三角形標誌，提醒經過路口要減速慢行外，同時要確認沒有來車才能通過，但車禍來的突然，造成杜姓駕駛右手骨折，後方搭乘的兩位乘客，在上完課搭車返家途中，也難逃意外，三人都受傷。除了能看到車殼零件四散一地，田裡還有轎車掉落的痕跡，路面上更清楚可見多道煞車痕，可見路口車禍時有所聞，附近民眾游先生說：「附近這邊也滿多起這種(車禍)事件，過十字路口盡量放慢一下，稍微看一下確保安全。不要就是直接就想衝過去。」宜蘭縣警備隊隊長簡志峯說：「檢測駕駛皆無酒精反應，而詳細肇事原因待釐清中。」但再看一次驚險畫面A，好在傷者送醫後沒有大礙，車禍的詳細肇事原因，還有待警方進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
獨家》好天氣洗車日 車主好猛！ 高壓水槍「猛噴」引擎室
民眾目擊在彰化的自助洗車場內，有一名車主拿著高壓水槍，直接朝引擎室猛沖，目擊者傻眼問說，第一次看到洗引擎還冒煙，不曉得引擎還好嗎。網路掀起討論還說車主是個狠人，不過專業汽車美容業者回應，那並不是冒煙而是水霧，另外高壓水槍確實可以清洗引擎室，只是取決角度、水壓問題，但錯誤清洗，確實會傷害引擎。 #高壓水槍#引擎#傷害東森新聞影音 ・ 1 天前
Maserati回歸初心展現Modena的力量與靈魂！全車系回歸摩德納製造
Written by: Bear義式跑車先鋒代表Maserati邁向111週年之際，品牌GT轎跑代表車型GranCabrio與GranTurismo於今年 5月正式重返品牌起點：Modena摩德納，位於義大利北部的這座城市孕育無數文化與藝術的瑰寶，從傳奇男高音與Maserati收藏家的帕華洛帝(Luciano Pavarotti)的靈魂之聲，到米其林三星主廚 Massimo Bottura的創作精神，Modena將文化、音樂、佳餚與工藝淬煉成獨特的城市美學，也讓Maserati的優雅昇華為藝術，成為品牌先鋒精神的根源。CarStuff 人車事 ・ 9 小時前
不滿勞動改革 比利時將全國罷工3天恐釀交通癱瘓
（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）為表達對政府削減支出和修改勞動法案的不滿，工會號召自明天開始進行為期3天的罷工，此舉將導致比利時學校停課，火車與飛機交通受到影響。中央社 ・ 3 小時前
能耗進階 2026年式BMW i4
繼去年9月底推出小改款版本後，總代理汎德於今年11月21日發表全新2026年式車型，導入能量轉換效率更高的SiC碳化矽逆變器，帶來更為出色的續航里程與性能表現。新車維持eDrive40與M60 xDrive雙車型配置，建議售價分別為279萬元與333萬元。車訊網 ・ 1 天前