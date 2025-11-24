高雄苓雅驚悚車禍！ 7旬翁路口「保齡球式」撞機車5傷

高雄市 / 綜合報導

高雄苓雅區今(24)日上午發生驚悚車禍，機車在正義路、鐵道街口停等紅燈時，結果一輛轎車從後方撞上，完全沒剎車，5輛機車當場被撞到東倒西歪，5名騎士都受傷，實際找到其中一名遭撞騎士，他回想起當時經過，還是心有餘悸，他說都快騎到家了，卻突然聽到砰一聲，自己就被撞飛，而75歲的肇事駕駛，初步判定是操作不當，沒有注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因還有待進一步釐清。

早上10點多，民眾騎車上路，在路口停車紅燈，這時候一輛轎車從後方突然猛撞，明明是紅燈，卻一路衝撞沒停車，騎士像打保齡球，被撞到東倒西歪，沒想到駕駛還繼續往前開，車輛一邊打著左轉方向燈，是沒有注意到嗎，嚇得對向同樣停等紅燈的機車騎士們，快速閃開來就怕也被撞到。 目擊民眾說：「那時候撞到的時候，好像是一位阿伯(駕駛)，都沒有停車，直接闖紅燈過去，撞到5輛機車，都沒剎車。」

廣告 廣告

車禍意外發生在24日早上10點初，高雄苓雅區正義路、鐵道街口，當時是一名75歲的陳姓男駕駛，沿鐵道街由西向東行駛，結果直接碰撞同向，停等紅燈的5輛機車，導致5名騎士都受傷，其中一名遭撞男騎士，被撞倒在地，他就在快到家時，遇上劫難，回想起來還心有餘悸，遭撞騎士說：「我聽到砰一聲，然後我整個人就飛出去了，撞到之後，那台汽車就加速然後停到藍色招牌那邊去。」

機車騎士膝蓋擦挫傷幸好沒大礙，機車多處受損，零件散落在地面上，可見撞擊力道有多大，高雄交通警察大隊苓雅分隊長潘益正說：「本案無人酒駕，初步分析事故原因，為陳男駕駛操作不當，未注意車前狀況，另陳男闖紅燈行為，處1800元以上，5400元以下罰鍰。」75歲陳姓男駕駛沒有酒駕，過去也沒有違規紀錄，這回闖紅燈撞翻5輛機車，釀成5人受傷，為何操作不當，是否車況有問題或是人為疏失，還要進一步釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

險象環生！ 輪椅男單腳「倒退嚕」 闖紅燈穿越6岔路口

台南自行車賽出車禍 15歲少年遭車輛撞擊重傷

疑停等紅燈未注意！ 台中臨港路5車追撞1命危

