高雄若翻盤牽動2028？蔡正元：引爆骨牌效應

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長黨內初選今（13）日拍板定案，由立委賴瑞隆勝出，正式取得2026年高雄市長選戰門票，藍綠對決態勢也隨之成形，將由國民黨參選人柯志恩正面迎戰。對此，前立委蔡正元直言，若高雄市長寶座最終被柯志恩翻盤拿下，將牽動整體政局，甚至對2028年總統大選都將形成「骨牌效應」。

蔡正元今日在政論節目《大新聞大爆卦》中分析，賴瑞隆出線後，民進黨對外一定展現團結形象，表面上看似風平浪靜，但內部競逐留下的矛盾，恐難以完全消化，整合恐怕並不輕鬆，這也將成為身兼黨主席的總統賴清德，以及現任高雄市長陳其邁必須投入大量政治資源處理的棘手課題。

蔡正元進一步指出，若高雄市長寶座最終被柯志恩翻盤拿下，政治效應將不只侷限在地方，而是牽動整體政局，甚至對2028年總統大選都將形成「骨牌效應」的衝擊。他形容，高雄是極具指標性的城市，若國民黨能在民進黨長期執政、且陳其邁仍具影響力的情況奪下市長，藍營氣勢勢必大振，屆時不論由誰參選總統，心理壓力都將明顯減輕。

蔡正元也評估，柯志恩在高雄有機會拿下4成以上選票，加上前高雄市長韓國瑜的相關爭議逐漸淡化，如今身為立法院長，過往部分高雄人的負面觀感已有所緩解，對柯志恩的選情多少具有加分效果。

面對正式成形的藍綠對戰，賴瑞隆今日表示，自己最大的優勢在於長期深耕高雄市政，無論行政經驗或立法院問政成果，都展現對城市治理的熟悉程度，這將是與對手最大的差異；柯志恩則回應，賴瑞隆勝出並不意外，面對資源懸殊的選戰，她將採取「以小搏大」策略，強調以人民作為後盾，讓選戰回歸政策與願景的競爭，爭取市民支持。

