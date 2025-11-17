高雄茂林區多納黑米季祭典圓滿落幕

高雄茂林區多納黑米季祭典展現文化的傳承精神。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

二０二五年高雄茂林區多納黑米季祭典圓滿落幕，族人盛裝齊聚，象徵勇士精神與部落守護力量的延續，分食溪魚、黑米公主王子選拔、祈雨祭演繹、青年勇士報戰功、黑米慶團圓圍舞及多項傳統趣味競技，完整呈現多納部落感謝祖靈、共享豐收的文化精神。

多納黑米季祭儀Tapakadrawane意指豐收，文化產業系列活動在茂林區多納部落舉行，多納國小師生也全程參與，在族人手牽手的大圍舞中揭開序幕，由多納部落頭目羅馨高舉火把、點燃生命之火後宣告祭儀開始，今年祭儀主題為「Palealeabe 在納裡」，象徵勇士精神與部落守護力量的延續。

祭典由青年會率先開道，進行薪火相傳儀式，以火光點亮活動張力，會長帶領青年自頭目家領下聖火，沿著家屋與街巷向族人報信，展現多納世代相傳的勇士精神；隨後的黑米公主王子選拔以族語自我介紹及族服盛裝亮相為主軸，展現青年對語言、文化與身份認同的自信與驕傲。

今年首度啟動「祭典線上看」，由高雄市政府原民會與多納部落納美下三社文化促進協會合作直播，讓更多市民與各地朋友能零距離看見多納文化的深度與美好，也擴大祭儀文化的推廣影響力。

茂林區多納里里長羅耀明表示，祈雨祭演繹能呈現得如此完整，是耆老帶領與口傳教學的成果，讓青年在參與過程中真正理解儀式精神，也展現多納文化的多元樣貌。高雄市原民會主委阿布斯指出，茂林區三個部落皆擁有獨特且具指標性的文化內涵，而多納黑米季是魯凱族重要的文化儀式，每一個步驟都承載族人的生活智慧與信仰。