高雄茂林生態公園紫斑蝶大爆發 2萬隻蝶群現身

高雄茂林生態公園今年紫斑蝶度冬數量明顯回升，公園內約有2萬隻蝶群停棲，比去年數千至一萬隻大幅增加，呈現典型群聚景象，顯示棲地功能與蜜源供應已恢復。

去年因園區工程施作及東北季風影響，加上暖冬與颱風破壞蜜源植物，茂林生態公園內紫斑蝶無法在谷內停棲，茂管處環境中心講師廖金山指出，谷內微氣候與棲地遭破壞，使蝶群只能停留谷外或繼續南移，整體度冬數量降至歷年低點，遠低於40至50萬隻的正常族群規模。

高雄茂林生態公園今年紫斑蝶度冬量明顯回升，約2萬隻蝶群停棲，較去年的數千至1萬隻大幅增加，呈現典型群聚景象，顯示棲地與蜜源已恢復。（茂管處提供／林雅惠高雄傳真）

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥表示，紫斑蝶越冬高度依賴低風速、低光照、適度濕度及遮蔽樹冠等微氣候條件，去年工程期間土壤裸露、植被移除及枝條修整，使谷內冷風直接侵入，谷內缺乏穩定微氣候，蝶群無法入谷越冬，這屬於「棲地功能暫時失效」，並非族群崩壞。

陳瑞祥指出，今年工程完成後，生態公園棲地結構逐步恢復，樹冠層重新閉合，谷內微氣候穩定，蜜源植物如高士佛澤蘭補植約1000棵，蝶群可在入谷前充分吸蜜，依循「谷外吸蜜、谷內休眠」策略重新停棲，形成集中群落。

目前茂林整體紫斑蝶總量已突破10萬隻，大部分停棲於尚未對外開放的蝶谷，而生態公園內蝶量約2萬隻，比去年成長數倍，呈現明顯回流景象；蝶群大規模停棲與吸蜜景象可持續至12月中旬，蜜源凋謝後，蝴蝶將逐步移向谷中心越冬，整體族群量預計明年1月達高峰。

陳瑞祥強調，今年環境條件改善及蜜源供應充足，是蝶群回流的關鍵因素，也讓遊客得以欣賞群蝶飛舞的美麗景象。

他提醒，遊客賞蝶須遵守步道與園區動線，切勿擅自穿越草叢或闖入未開放蝶谷，一日中最佳觀賞時段為上午9：30至下午14：30，太陽升起、溫度回升後，蝴蝶會展翅、吸蜜或飛行，賞蝶時避免徒手抓蝶，以免驚擾或傷害蝴蝶，共同守護茂林幽谷特有的群蝶景觀。

