高雄茂林麵包香氣四溢 議會市府共推原鄉特色麵包

高雄市議會散發不簡單的香味，原來是高雄茂林區的原鄉手作麵包今(三)日走進高雄市議會，議長康裕成、原民議員范織欽、陳幸富及高市府原民會主委阿布斯共同現場推廣，將茂林在地農特產轉化為香氣四溢的麵包美味，帶來原鄉獨有的風味體驗，吸引各局處首長都來捧場，市長陳其邁也受不了誘惑，聞香而來現場品嚐，咬了一口後大讚「好吃」，對部落原創麵包舉起大拇指。(見圖)

來自茂林區茂林里的蝶‧Svongvong手感烘焙，Svongvong是茂林魯凱語蝴蝶之意，老闆是四十歲的魯凱族人陳彥君，在聖誕節前帶來原民風味手工麵包分享給高雄市議會議員；陳彥君投入烘焙領域超過十二年，致力於把部落傳統食材與現代麵包技術結合，研發多款獨具創意與文化記憶的特色麵包。今年推出「原味聖誕禮盒」，將節慶氛圍融入部落風味，包括洛神花小歐包、北海道牛奶貝果和月桃乳酪貝果，以自然香甜、獨特香氣打造屬於茂林的聖誕味道。

陳彥君表示，能在議會分享來自部落的食材與作品，是一件非常特別且驕傲的事，希望大家品嚐麵包的同時，也能看見部落小農的努力與文化的價值，讓更多人願意走進茂林、支持在地產業。

融入原鄉特色和食材的麵包，香氣和美味皆讓議長康裕成大力喊讚，她說，麵包不僅好吃，還融入茂林特色，更重要的是，原鄉青年回鄉創業的精神相當難得，應該給予肯定與支持，讓都市民眾接觸原鄉產品、也讓原鄉青年看見希望與價值，鼓勵其他有志青年勇敢返鄉。茂林區的原民議員范織欽指出，要吃到原鄉在地特色麵包不容易，蝶麵包將紫斑蝶、紅藜、刺蔥、月桃等原鄉食材融入創意麵包，藉此鼓勵在地農夫結合烘焙食材行銷出去，是原鄉產業升級與文化傳承的象徵，希望大家一同支持部落青年與小農。

市長陳其邁提到，支持原鄉產業發展是高市府重要政策方向，而蝶麵包以文化驅動創意、以在地食材帶動產業升級，正是最好典範；高市府將持續協助青創品牌與農產加值，讓更多來自部落的好味道走向城市、走向市場，形成永續循環，帶動原鄉產業共好。

同樣也是茂林魯凱族的阿布斯主委強調，我跟老闆同一個部落，從小一起長大，對於他創業的用心和傳承文化的使命相當敬佩，尤其他也創造不少就業機會，給予部落青年學習烘焙的機會，這次非常開心能讓大家可以親身感受茂林原鄉麵包的獨特魅力，也為在地農產與手作產品創造更多曝光與支持，邀請大家行動支持原鄉小農與高雄優質農業，踴躍手刀預訂，享受自然食材帶來的香甜美味。