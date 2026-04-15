高雄茄萣濕地送別冬候鳥 (圖)

白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
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獨家》小黃司機紅燈50秒寫完！「一筆空心字」神技太震撼
高手真的在民間！台北一名65歲計程車司機，利用等紅燈短短50秒時間，竟能一筆寫出「招財進寶」、「黃金萬兩」等空心字體，筆畫流暢不間斷，成品精緻像用電腦印刷，驚人神技讓人看傻眼。這名不願具名的小黃司機接受《中時新聞網》訪問透露，其實這項「一筆空心字」並非一蹴可幾，而是從小埋下的種子。
超級食物「藍莓」怎麼洗？名醫曝「2原則」：否則吃進農藥
藍莓因富含花青素、多酚等，可抗氧化、抗發炎，被稱為「超級水果」，如何正確清洗，向來備受關注。醫師劉博仁表示，市售藍莓偶而會出現農藥殘留超標，但不是高殘留率水果，目前最安全、最簡單的方式為「清水沖洗加上輕揉藍莓。」
花椰菜久煮＝白吃！下鍋前「1動作」最關鍵 做對抗癌、防脂肪肝
花椰菜等十字花科蔬菜被視為「抗癌神菜」，但食安專家韋恩表示，其實青花菜所含的抗發炎成分「蘿蔔硫素」，需要透過引爆才會產生，建議青花菜在下鍋之前，先靜置40分鐘再煮，同時要避免高溫久煮，才能發揮它最大的效益。
「零食界好市多」熄燈！疲老闆宣布結束營業：真的撐不下去
【緯來新聞網】嘉義知名零食電商「疲老闆」，被不少消費者封為「零食界好市多」，然而去年卻爆出財務危機，
狂吃「3食物」恐害罹癌！營養師點名「1款國民零嘴」：發霉產生劇毒
現代人飲食高油、高糖，又少纖維，加上久坐少動，恐增加罹癌機率。營養師孫語霙提到，若想遠離癌症，應減少攝取「3種食物」，包括加工肉品、酒精，還有過期花生，一旦發霉、變質就會產生毒素，增加罹患肝癌、食道癌、大腸癌的風險，不可不慎。
別再只靠雞蛋！營養師推5種高蛋白蔬菜，減脂、護眼、顧腸道一次搞定
一提到補充蛋白質，很多人第一時間都想到雞蛋、雞胸肉或豆類，但營養師羅瑋如提醒，其實有些蔬菜不只富含纖維，本身也含有一定比例的蛋白質，對於減脂、護眼與腸道健康都能發揮加分效果。
25歲男貪方便「隱形眼鏡半年沒拔」 黏角膜上拿不出來急就醫
據《九派新聞》報導，郭男自國中開始近視，目前雙眼約600度，配戴隱形眼鏡已有7年。近半年因工作忙碌，長時間未取下鏡片，甚至養成連續配戴的習慣。他回憶，過去並未出現明顯不適，因此未加留意，認為不摘反而較為方便。直到5天前，郭男陸續出現眼睛紅腫、畏光、流淚及分泌物...
批年輕人不婚不生「沒小孩拜過不好」！命理師遭炎上
生活中心／綜合報導隨著時代觀念的改變，許多年輕族群不再把「組建家庭」作為人生目標，甚至出現「不婚不生，快樂一生」的生活態度。不過，命理專家江柏樂近日批評，年輕人不婚不生「是在斷自己生路」、「以後沒小孩拜你，你也過不好」，引發網友炎上。對此，江柏樂也寫下長文反擊，「不要拿窮當藉口，你是連最後一點翻身的籌碼都想扔掉」。
台股衝關3萬7！關鍵決戰台積法說 法人點名「關鍵5強」
[Newtalk新聞] 台股在外部環境偏多的帶動下，延續近期強勢格局。隨著美股持續走高，資金風險偏好明顯回溫，市場情緒轉趨樂觀，今（15）日盤中更進一步挑戰3萬7整數關卡，最高來到37043點。展現多頭企圖心。在權值股穩盤、題材股輪動的架構下，盤面呈現「百花齊放」的健康輪動格局。 從法人動向觀察，本日券商共識股聚焦於五檔個股，包含金像電、台達電、大立光、國巨與采鈺，皆獲得兩家券商同步推薦，顯示市場資金在選股上逐漸收斂至具備基本面與產業趨勢支撐的標的。 進一步拆解這五檔個股邏輯，可以發現資金布局方向相當明確。金像電與台達電屬於AI伺服器與電源供應鏈核心，受惠於全球AI算力需求持續擴張，營運具備長線成長動能；大立光則代表高階光學元件，雖短期受手機市場影響，但高階鏡頭與非手機應用仍具潛力；國巨作為被動元件龍頭，在庫存調整告一段落後，景氣回溫預期逐步發酵；采鈺則切入感測與顯示驅動相關應用，搭上車用與高階顯示趨勢。 值得注意的是，盤面雖然強勢，但真正的關鍵仍在權值股表現，尤其是台積電。市場普遍認為，台積電明天即將登場的法說會，將成為影響短線行情的重要變數。若釋出正向展望，不僅有助於穩定指數，更可
獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞
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不倫粿粿又閃兵！王子37歲生日遭求償百萬 粉絲湧社群吐這句
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院昨（14日）下午開庭，而正好也是王子的37歲生日，王子的微博也湧入粉絲祝福。
嘴上嫌棄心裡卻愛得要命！ 這3大星座男的嘮叨其實是另類告白
有些星座男愛人的方式很特別，嘴上嫌東嫌西，心裡卻在乎得要命。這3大「口是心非」的代表星座，對另一半的嫌棄其實隱含著愛意。
萬華自助餐店「打菜正妹」爆紅 近看竟是億級女神
（娛樂中心／綜合報導）憑藉電影《陽光女子合唱團》創下7.5億元票房，陳意涵近來話題不斷，也被外界封為「億級女神 […]
別再亂買！3款「爆紅鞋」恐害腳變形 醫警告踩久會出事
（生活中心／綜合報導）近年主打「舒適好穿」的網紅鞋款在市場熱賣，從厚底洞洞鞋到標榜防滑的老人鞋，幾乎隨處可見。 […]
官方手滑鑄大錯？《降世神通》電影提早半年完整流出，動畫師崩潰：拜託別看盜版
原定 2026 年 10 月播出的《降世神通：最後的氣宗》全新動畫電影，在 4 月中旬遭完整全片外流事件。傳聞本次事件是因 Nickelodeon 官方失誤把檔案寄給他人所導致，整部電影無刪減瘋傳，累積了超過百萬次的下載與觀看。史無前例的流出對製作團隊造成巨大打擊，多位參與製作的動畫師出面發聲崩潰，懇求粉絲不要觀看盜版。
白沙屯媽祖紅到日本！女星首朝聖狂走2萬5千步 曝感動心聲
一年一度的年度盛事白沙屯媽祖徒步進香進行中，這場盛大的信仰活動往年也吸引不少外國人朝聖，在台生活20年的日本女星田中千繪分享，這場特別的活動已經紅到日本，甚至有旅行社安排相關活動，她也分享自己首度朝聖活動的感動心情。
國旅落寞？台灣有願意一去再去的景點？眾人爆推這些地點：出國也難取代
近年物價上漲，帶動飯店與民宿價格節節攀升，加上觀光區餐飲費用調漲與交通不便等問題，使不少民眾對國旅興趣降低，甚至出現「去南部不如飛沖繩」的聲音。不過，仍有網友好奇發問：「雖然大家都說國旅已死，但有沒有哪裡是你願意一去再去的地方？」貼文曝光後，引發網友熱議。
白沙屯媽祖突指示「排排跪好」！趴地見震撼一幕 許維恩驚：我有多幸運
白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步前往北港進香，規模更勝以往，共有46萬名香燈腳同行。藝人許維恩歷經乳癌手術後逐漸恢復健康，近日現身白沙屯媽祖進香活動，親自投入志工行列發送飲水，她也分享神奇一事，「白沙屯媽祖指示我們要『排排跪好』」，下秒媽祖鑾轎便從頭上而過，讓許維恩直呼「好震撼」。
直接砍400萬！她驚見南部「這類房子」超搶手 房仲揭屋主因這事急出售
不少長輩早年辛苦工作、存錢買房，但隨著時代變遷、房價持續攀升，年輕世代購屋門檻愈來愈高，部分人甚至只能寄望未來繼承房產。然而，在繼承之後，究竟該選擇自住還是出售，往往成為一大難題。作家黃大米指出，南部地區的一樓住宅需求相當熱絡。她近期觀察到多起案例，皆為父母過世後，子女選擇出售繼承房產的情形。由於這類物件多半帶有變現需求，價格相對具有議價空間，房仲人員也常建議買方可大膽出價，甚至直言「有機會以較低
官媒給你看的不一樣！一邊遙遙領先一邊原地爆炸 北京機器人馬拉松笑翻
北京亦莊人形機器人半程馬拉松賽前測試爆出「翻車」醜聞，引發網路熱議。官媒《人民日報》發布機器人「健步如飛」的宣傳片，讚揚中國科技進步。但現場民眾拍下的原始影片卻揭露真相：多台機器人狂摔、卡頓、甚至零件爆炸噴火花，與官方宣傳形成巨大反差。這場實況引發網友熱議，嘲諷「遙遙領先」，凸顯技術落差，為4月19日賽事增添話題與質疑。