高雄茄萣濕地送別冬候鳥 迎來春季過境水鳥

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄茄萣濕地候鳥生態進入季節轉換期，冬候鳥黑面琵鷺等陸續北返，象徵冬季候鳥季已進入尾聲。同時，濕地泥灘地也迎來一批春季過境水鳥，成為賞鳥民眾關注焦點。

高雄市政府工務局公園處今天發布新聞稿指出，目前濕地內仍可觀察到黑面琵鷺、尖尾鴨等冬候鳥，陸續換上亮麗夏羽，並整裝北返，象徵冬季候鳥季進入尾聲。這些候鳥將返回繁殖地，完成年度遷徙的重要階段。

在歷經冬季候鳥高峰後，濕地近期也迎來一批春季過境水鳥，展現豐富且動態的濕地生態景觀。

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春季過境水鳥包括赤足鷸與青足鷸等鳥種，常可見其於水邊覓食、活動頻繁；此外，正值繁殖羽轉換期的鶴

鷸，羽色由冬季灰白轉為深色，對比鮮明。另有少見的長嘴半蹼鷸過境停留，為濕地增添觀察亮點。

公園處表示，茄萣濕地除具備防災等基礎設施功能外，更是國際候鳥遷徙路線上的重要節點，面對氣候變遷挑戰，兼具生態保育與城市韌性的多元價值。

公園處說，未來將持續推動濕地保育及友善環境工程，強化生物多樣性與生態服務功能；同時也呼籲民眾賞鳥及親近自然時，遵守相關規範、降低人為干擾，共同守護珍貴的濕地資源。（編輯：梁君棣）1150415