高雄茄萣濕地造林有成 改善土壤條件復育生態

（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市茄萣濕地過去為鹽田，土壤鹽化嚴重，市府攜手民間力量，持續以造林作為減緩環境劣化與提升生態韌性策略；自民國111年起，累計種植約2萬棵樹木，存活率達7成，逐步改善土壤條件。

茄萣濕地因土壤鹽化嚴重，加上強風與外來植物入侵，造林條件嚴峻。為改善環境並提升土地的氣候調適能力，市府集結公私部門資源，先移除銀合歡及巴西乳香等外來種，合作進行植樹造林與加強生態保育工作，實踐環境永續目標。

此外，自111年起，社團法人高雄市愛種樹協會投入「打造海角新樂園」計畫，配合市府土地管理方向，逐年進行植樹與撫育管理，累計與超過70家企業及團體合作，種植約2萬棵樹木，存活率達7成，逐步改善土壤條件。

高雄市工務局今天新聞稿表示，市府攜手民間力量，逐步恢復棲地多樣性並促進水土保育，曾是鹽田的荒漠海岸，如今已萌發綠意。近期在茄萣濕地舉辦「打造海角新樂園」活動，也吸引170名市民及多所國中小學師生參與。

工務局公園處指出，目前茄萣濕地部分造林區域已可清楚觀察，植栽由初期種植到逐步形成穩定綠覆的變化，顯示公有土地在長期經營下，具備回復生態功能潛力。市府透過濕地生態學習、導覽，強化公民保育意識，守護海岸環境。（編輯：李亨山）1150106