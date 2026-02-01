南部中心／綜合報導

高雄茄萣區的砂崙派出所，1日中午12點多，二樓突然起火冒出陣陣濃煙，嚇壞所內值班的三名員警，倉皇逃出。消防局獲報趕往滅火，初步調查，起火點在二樓的寢室，疑似是天花板處的電線走火，幸好火勢迅速就撲滅，並未造成人員受傷受困。





高雄茄萣砂崙派出所火警 疑2樓寢室"電線走火"釀禍

高雄市的砂崙派出所，1日中午12點多，二樓突然起火冒煙，初步調查，疑似是寢室的天花板電線走火。（圖／民視新聞）





派出所屋頂，冒出巨大黑煙，附近住戶嚇到，全衝到戶外查看，到底發生什麼事。從另一個角度看，濃煙直竄天際，味道也越來越濃烈，消防局獲報，出動9車22人前往滅火救援。目擊民眾表示，看到的情況就是已經冒黑煙了，然後外面都是一陣陣煙霧。附近店家表示，怎麼可能會不緊張，很臭，塑膠味很重啊。附近攤販表示，一開始我們以為是隔壁在燒金紙，結果就起火了。

高雄茄萣砂崙派出所火警 疑2樓寢室"電線走火"釀禍

所幸火勢迅速就被撲滅，並沒有延燒到派出所其他的辦公區，（圖／民視新聞）





二樓的白色窗框，被燒到焦黑，室內的天花板、牆壁，也到處都是燒焦痕跡。火警地點在高雄市的砂崙派出所，中午12點多，二樓突然起火冒煙，警消初步調查，疑似是寢室的天花板電線走火，當時一樓有三名員警值班，倉皇逃出，還好沒有人受傷受困。高雄市警察局湖內分局砂崙派出所所長林峰斌表示，燃燒二樓同仁寢室，私人物品損失大約五萬，樓下的裝備均未受損，六名同仁，今日三人在所上班，沒有人員受傷。

所幸火勢迅速就被撲滅，並沒有延燒到派出所其他的辦公區，湖內分局也表示，後續將全面檢視各派出所的用電安全，避免波麗士大人，在派出所值班，還要提心吊膽。





