高雄茄萣進入烏魚捕撈旺季 烏金大賞烏魚子熱賣

活動現場興達港觀光漁市推出限量150組烏魚子特賣，吸引大批採買人潮。(記者蘇福男攝)

〔記者蘇福男／高雄報導〕歲末年終，高雄茄萣進入烏魚捕撈旺季，高市府觀光局今天下午在興達港觀光漁市舉辦「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」，烏魚子和現撈海鮮採買人潮萬頭鑽動，將觀光漁市擠得水洩不通。

每年耶誕節前後10天，是茄萣烏魚洄游旺季，茄萣興達港和梓官蚵仔寮漁港曾是南部兩大捕烏船隊的集結基地，雖然烏魚捕獲量近年已大不如前，但烏魚每年仍按時洄游台灣海域，南部碩果僅存的捕烏船隊「聯春滿號」漁船和茄萣地區舢舨，每年仍有不少烏魚進帳。

廣告 廣告

觀光局長高閔琳表示，興達港觀光漁市是北高雄最大的漁貨集散地，鄰近的情人碼頭能欣賞到最浪漫的夕陽景色，為推廣北高海線觀光，觀光局繼「海線潮旅行」後，今年首次於興達港舉辦「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」，因冬至前後正是品嘗烏金的最佳時機，邀請星級主廚康仁維現場示範烏魚創意料理，結合30攤海線特色美食及實力歌手演出，建議民眾前來興達港觀光漁市購買優質伴手禮，順遊海線景點，感受茄萣獨特魅力。

今天活動現場興達港觀光漁市推出限量150組烏魚子特賣，並提供一台斤魚丸600份免費大方送，吸引大批民眾排隊嘗鮮。

星級主廚康仁維(左1)現場示範烏魚創意料理，高市府觀光局長高閔琳(左2)和網紅展榮、展瑞(右2右1)充當助手。(記者蘇福男攝)

「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」由茄萣國小宋江陣熱鬧揭開序幕。(記者蘇福男攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

強震後「領帶歪歪」火速傳遞正確資訊 他大讚地震中心科長陳達毅

流星？ 中南部驚見青綠火球劃過夜空 粉專「台南式」推測真相

晃超大！23:05東北地區地震 初判震度4級以上

