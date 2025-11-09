高雄茄萣運動園區風雨球場男廁被砸爛 承包商疑有人刻意破壞怒報案

高雄茄萣運動園區興建中風雨球場的公廁，9日上午7時許被發現內部砸毀。（圖／翻攝畫面）

高雄茄萣運動園區興建中風雨球場的公廁，今（9）日上午7時許被發現內部砸毀，現場可見男廁小便斗被砸爛，陶瓷碎塊遍布滿地，且嫌犯特別避開小便斗感應器，僅針對馬桶最脆弱部分下手，懷疑是蓄意破壞，警方目前已擴大調閱監視器追查；據悉，該處尚未開放讓一般民眾使用，嫌犯是翻越圍籬進入犯案，至於犯案動機還有待專案小組進一步調查。

高雄茄萣運動園區興建中風雨球場的公廁，9日上午7時許被發現內部砸毀。（圖／翻攝畫面）

今日上午承包商前往工地現場，發現施工地遭惡意破壞，男廁小便斗被人砸毀，馬桶水箱也遭砸穿破大洞，現場宛如被轟炸過一般滿目瘡痍，地上全是各種陶瓷碎塊，施工單位看見後傻眼，立刻報警處裡。

廣告 廣告

高雄茄萣運動園區興建中風雨球場的公廁，9日上午7時許被發現內部砸毀。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到場查看，確認該處尚未開放讓一般民眾使用，且工地周邊有圍籬隔絕，嫌犯很明顯是刻意進入破壞，目前警方已經組成專案小組追查，並調閱周邊民宅及路口監視器畫面，積極過濾可疑人車，全力追查涉嫌人。

警方獲報到場查看，確認該處尚未開放讓一般民眾使用，且工地周邊有圍籬隔絕，懷疑嫌犯是刻意進入破壞。（圖／翻攝畫面）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日人難理解的「4觀光客行為」 網：這一點台人難改

哎呀手滑了！韓男星誤PO「芳名錄價格表」捲桃色爭議 遭經紀公司宣布解約

西門町伴手禮店小泡芙「一盒220元」！ 他傻眼：觀光客被當盤子